Дождь с градом и тепло до 0? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

В конце недели в Москве ожидаются сильные заморозки, сообщил в беседе с NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 6 по 8 марта, ждать ли дождей с градом и тепла до 0 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Александра Ильина, в ночь на пятницу, 6 марта, столбики термометров в Москве могут опуститься до –11 градусов.

«В пятницу в Москву и Подмосковье придет резкое, но, к счастью, кратковременное похолодание. В ночь на 6 марта столбики термометров опустятся до –11 градусов, по области — до –15 градусов ниже нуля, местами ожидается снег. Днем температурный фон прогнозируется в диапазоне от −7 до −12 градусов, без осадков. К вечеру начнется потепление до –5 градусов. В ночь на субботу температура воздуха не опустится ниже −8 градусов, днем 7 марта — около нуля. Осадки не ожидаются, но возможен туман», — рассказал синоптик.

По информации метеоцентров, в пятницу, 6 марта, погоду в российской столице будет определять тыловая часть циклона. Ветер сменится на северный, и температура пойдет вниз. Ожидается облачная погода с небольшим или умеренным снегом. Ночью столбики термометров опустятся до –7 градусов, а днем воздух прогреется лишь до –5 градусов. На дорогах сохранится гололедица.

В субботу, 7 марта, погода начнет улучшаться. Днем температура воздуха будет держаться на уровне +2 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до –3 градусов. Ожидается переменная облачность, а существенных снегопадов не прогнозируется.

В воскресенье, 8 марта, днем ожидается около 0 градусов, ночью подморозит до –3 градусов. Ожидаются небольшие осадки в виде снега или мокрого снега. На дорогах сохранится гололедица.

Таким образом, в Москве в конце недели дождей с градом не ожидается, но прогнозируется и тепло до 0 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

В Санкт-Петербурге в пятницу, 6 марта, температура воздуха днем составит от –1 до +1 градуса, ночью столбики термометров опустятся до –5 градусов. Сильных осадков в течение суток не прогнозируется. На дорогах сохранится гололедица.

В субботу, 7 марта, ожидается облачная погода с небольшими осадками. Днем температура воздуха составит 0 градусов. Ночью столбик термометра опустится до –3 градусов. Влажность воздуха прогнозируется на уровне 89%, ветер достигнет 4 м/c.

В воскресенье, 8 марта, в Северной столице будет облачно, но без осадков. Днем воздух прогреется до +3 градусов, а ночью возможны заморозки до –5 градусов. Ветер ожидается северный, со скоростью 5 м/c.

