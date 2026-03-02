Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 16:59

Дождь с градом и тепло до 0? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В конце недели в Москве ожидаются сильные заморозки, сообщил в беседе с NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 6 по 8 марта, ждать ли дождей с градом и тепла до 0 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Александра Ильина, в ночь на пятницу, 6 марта, столбики термометров в Москве могут опуститься до –11 градусов.

«В пятницу в Москву и Подмосковье придет резкое, но, к счастью, кратковременное похолодание. В ночь на 6 марта столбики термометров опустятся до –11 градусов, по области — до –15 градусов ниже нуля, местами ожидается снег. Днем температурный фон прогнозируется в диапазоне от −7 до −12 градусов, без осадков. К вечеру начнется потепление до –5 градусов. В ночь на субботу температура воздуха не опустится ниже −8 градусов, днем 7 марта — около нуля. Осадки не ожидаются, но возможен туман», — рассказал синоптик.

По информации метеоцентров, в пятницу, 6 марта, погоду в российской столице будет определять тыловая часть циклона. Ветер сменится на северный, и температура пойдет вниз. Ожидается облачная погода с небольшим или умеренным снегом. Ночью столбики термометров опустятся до –7 градусов, а днем воздух прогреется лишь до –5 градусов. На дорогах сохранится гололедица.

В субботу, 7 марта, погода начнет улучшаться. Днем температура воздуха будет держаться на уровне +2 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до –3 градусов. Ожидается переменная облачность, а существенных снегопадов не прогнозируется.

В воскресенье, 8 марта, днем ожидается около 0 градусов, ночью подморозит до –3 градусов. Ожидаются небольшие осадки в виде снега или мокрого снега. На дорогах сохранится гололедица.

Таким образом, в Москве в конце недели дождей с градом не ожидается, но прогнозируется и тепло до 0 градусов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

В Санкт-Петербурге в пятницу, 6 марта, температура воздуха днем составит от –1 до +1 градуса, ночью столбики термометров опустятся до –5 градусов. Сильных осадков в течение суток не прогнозируется. На дорогах сохранится гололедица.

В субботу, 7 марта, ожидается облачная погода с небольшими осадками. Днем температура воздуха составит 0 градусов. Ночью столбик термометра опустится до –3 градусов. Влажность воздуха прогнозируется на уровне 89%, ветер достигнет 4 м/c.

В воскресенье, 8 марта, в Северной столице будет облачно, но без осадков. Днем воздух прогреется до +3 градусов, а ночью возможны заморозки до –5 градусов. Ветер ожидается северный, со скоростью 5 м/c.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 2 марта: что завтра, недомогание, апатия, стресс

Умар Джабраилов: кто он такой, биография, досье, что известно о его смерти

Погода в Москве во вторник, 3 марта: ждать ли мокрого снега и дождей

погода
Москва
новости
синоптики
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Число пострадавших в операции на Ближнем Востоке военных США увеличилось
Испания запретила США использовать свои военные базы для атак на Иран
Макрон назвал страны, которые поддержат продвинутую ядерную стратегию
Адвокат рассказал можно ли вернуть деньги за тур в «горячую точку»
Авиакомпании отменили 216 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока
«Ты отдашь все сама»: «парень из книжек» превратил жизнь девушки в ад
Дом Пугачевой на Кипре оказался в эпицентре иранской атаки
Востоковед фразой Петра I призвал учиться на ошибках США и Израиля
В Германии обратились к Мерцу с требованием по Ирану
Макрон приказал увеличить ядерный арсенал Франции и решил скрыть его размер
ВСУ атаковали дом с супругами-пенсионерами, один из них погиб
Россияне внезапно вернулись на пляжи Дубая после обстрелов
Стало известно требование семьи погибшего Яниса Тиммы к Седоковой
Израиль нанес удар по тюрьме с политзаключенными в Иране
Минтранс раскрыл обстановку в воздушном пространстве ближневосточных стран
Юрист ответил, как действовать оказавшимся на улице туристам в ОАЭ
«Радиостанция Судного дня» выдала третий сигнал за сутки
Макрон анонсировал усиление ядерного арсенала Франции
Эксперт рассказал, кто ответит за гибель мальчика в сугробе в Подмосковье
«Аэрофлот» намерен вывезти 1600 россиян из ближневосточного пекла
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.