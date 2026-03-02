В ГД ответили, что может скрываться за новой ядерной доктриной Франции

В ГД ответили, что может скрываться за новой ядерной доктриной Франции Депутат Картаполов: Франция может передать ядерное оружие другим членам ЕС

Франция может передать ядерное оружие другим странам Евросоюза, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он отметил, что Россия тщательно отслеживает шаги европейских политиков, касающиеся ядерного вооружения.

Нельзя исключать (передачу Францией ядерного оружия другим странам ЕС. — NEWS.ru), потому что от современных европейских политиков, таких как [президент Франции Эммануэль] Макрон, [премьер-министр Великобритании] Стармер и [канцлер Германии Фридрих] Мерц можно ожидать любой подлости. Мы это и видим, поэтому будем очень внимательно отслеживать все эти так называемые учения и делать выводы, — объяснил Картаполов.

Ранее Макрон заявил, что Франция вступает в эру «продвинутого ядерного сдерживания». Французский лидер отметил необходимость укреплять ядерный потенциал и рассматривать вопросы сдерживания в масштабах всего европейского континента.

Депутат парламента Сербии Александр Павич ранее заявил, что внесение изменений в ядерную доктрину несет в себе риски. Таким образом он прокомментировал заявление Макрона.