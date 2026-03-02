Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 18:18

В ГД ответили, что может скрываться за новой ядерной доктриной Франции

Депутат Картаполов: Франция может передать ядерное оружие другим членам ЕС

Андрей Картаполов Андрей Картаполов Фото: Vyacheslav Nemyshev/URA.RU/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Франция может передать ядерное оружие другим странам Евросоюза, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он отметил, что Россия тщательно отслеживает шаги европейских политиков, касающиеся ядерного вооружения.

Нельзя исключать (передачу Францией ядерного оружия другим странам ЕС. — NEWS.ru), потому что от современных европейских политиков, таких как [президент Франции Эммануэль] Макрон, [премьер-министр Великобритании] Стармер и [канцлер Германии Фридрих] Мерц можно ожидать любой подлости. Мы это и видим, поэтому будем очень внимательно отслеживать все эти так называемые учения и делать выводы, — объяснил Картаполов.

Ранее Макрон заявил, что Франция вступает в эру «продвинутого ядерного сдерживания». Французский лидер отметил необходимость укреплять ядерный потенциал и рассматривать вопросы сдерживания в масштабах всего европейского континента.

Депутат парламента Сербии Александр Павич ранее заявил, что внесение изменений в ядерную доктрину несет в себе риски. Таким образом он прокомментировал заявление Макрона.

Франция
Эммануэль Макрон
Евросоюз
ядерное оружие
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Любовница Джабраилова из 2000-х прервала молчание после его самоубийства
Стоматологический вуз в Дагестане лишился лицензии
Ученые спрогнозировали приближение «инопланетного корабля» к Юпитеру
Трамп заявил о плане по Ирану и намекнул на Венесуэлу
Раскрыто, как ситуация на Ближнем Востоке может стать уважительной причиной
Актриса Моряк рассказала о трудном возвращении из Дубая
Тимоти Шаламе появился на красной дорожке с мамой
Александр Ревва задолжал налоговой больше миллиона
С ножницами на полицейского: трое мужчин изнасиловали школьницу под Одессой
«Тысячи писем»: Мизулина предупредила о новой схеме аферистов
«Букины», мнение об СВО, двое детей: как живет актер Павел Савинков
Солдат ВСУ сдался в плен родному брату
Появились кадры из центра Тель-Авива после удара иранской ракеты
Агрессия США против Ирана ударила по американским акциям
«Мама забрала гаджет»: что известно о гибели мальчика в сугробе в Подольске
Назван срок, за который Франция может создать гиперзвуковые ракеты
Лавров обсудил ситуацию вокруг Ирана с главой МИД КСА Аль Саудом
«Трамп — законная цель». Иран похоронит Америку: что не так с операцией США
«Мне все равно»: Трамп «плюнул» на американцев и их мнение по Ирану
Катар сообщил о ликвидации двух иранских самолетов
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.