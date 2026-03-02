Актриса Моряк рассказала о трудном возвращении из Дубая Лиза Моряк вместе с семьей столкнулась с проблемами во время перелета из Дубая

Актриса Лиза Моряк рассказала в своем Instagram-аккаунте (деятельность в РФ запрещена), что отдыхала вместе с мужем, режиссером Сариком Андреасяном, и детьми в Дубае и успела покинуть город до начала ракетных ударов со стороны Ирана. Однако, по ее словам, обратный путь в Москву оказался непростым.

Мы с трудом долетели до Москвы. Наш рейс развернули на взлетной полосе, так как аэропорт Шереметьево закрыли из-за БПЛА, и мы три часа ожидали в самолете разрешение на вылет, — поделилась Моряк.

Позднее актриса в совместном с мужем Telegram-канале поблагодарила поклонников за беспокойство. Она также отметила, что уже находится в «самом безопасном городе мира — Москве» и готовит долму/толму вместе с бабушкой и своей мамой.