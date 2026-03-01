«Ночевали на парковке»: Заворотнюк рассказала о пережитой атаке Ирана в ОАЭ Блогер Анна Заворотнюк рассказала об отсутствии бомбоубежищ в Дубае

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна, находящаяся в Дубае с маленьким сыном, рассказала в своем Telegram-канале о своей тревожной ночи в Эмирате во время ракетных атак Ирана. По словам блогера, около часа ночи город содрогнулся от звуков сирен систем оповещения, известивших о начале очередной атаки.

Здесь нет бомбоубежищ, куда прятаться — не особо понятно. Многие люди сегодня ночевали на парковке. Мы остались дома, — поделилась она со своими подписчиками.

К утру ситуация в районе проживания Заворотнюк стабилизировалась. Привычные ей городские сервисы, такие как доставки и такси, продолжают функционировать, но в ограниченном режиме. Анна сообщила, что информацию о происходящем она получает из новостных лент.

Ранее В Сети опубликовали видео с пожаром в дубайском отеле «Бурдж-аль-Араб». Огонь вспыхнул после атаки дрона. Из-за пожара в небо поднялся темный столб дыма. Пламя охватило внешний фасад здания сразу на нескольких этажах. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.