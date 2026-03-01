Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026

Над куполом мечети в Иране подняли «символ мести» после убийства Хаменеи

Олицетворяющий месть красный флаг подняли над мечетью в Иране

Фото: Sha Dati/Global Look Press
Над куполом мечети Джамкаран в Иране подняли красный флаг, сообщает агентство Fars. Он считается символом мести за пролитую кровь. Ранее стало известно о гибели главы Исламской Республики Али Хаменеи.

В шиитской традиции красный флаг олицетворяет кровь и призыв к возмездию. Предыдущий раз его поднимали во время массированных ударов Израиля в 2025 году.

Ранее Армия обороны Израиля ЦАХАЛ опубликовала фотографии с места гибели главы Исламской Республики, на которых запечатлена его резиденция. В ходе спецоперации израильская авиация сбросила 30 авиабомб на район.

В ночь на 1 марта иранский гостелеканал подтвердил, что Хаменеи погиб в результате ночных ударов США и Израиля по Тегерану. Заявление о гибели 86-летнего аятоллы прозвучало в экстренном выпуске новостей. Диктор зачитал официальное коммюнике, в котором говорится, что Хаменеи стал мучеником, защищая интересы Исламской революции.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал, что преступление против Исламской Республики «не останется без ответа». По его словам, оно откроет «новую страницу в истории исламского мира».

