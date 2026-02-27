В МИД РФ жестко отреагировали на сожжение флага России в Финляндии

Москва рассматривает сожжение государственного флага России у посольства в Финляндии как вопиющий и кощунственный акт надругательства над символом страны, сообщили в МИД РФ. В министерство вызвали посла Финляндии в России Марью Лиивалу, выразив ей решительный протест.

Российская сторона рассматривает данный инцидент как вопиющий и кощунственный акт надругательства над государственным символом России, — подчеркивается в сообщении.

В ведомстве также выразили недоумение действиями местной полиции, которая должна обеспечивать порядок и безопасность, но не пресекла преступление. Москва выразила Хельсинки настоятельные требования принять соответствующие меры, чтобы злоумышленники понесли наказание, а подобные акции в будущем оперативно пресекались.

