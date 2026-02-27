Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 18:37

Концерн Rheinmetall получил крупный контракт от Дании

Дания заказала у Rheinmetall пять полевых госпиталей

Боевые машины пехоты Puma стоят в производственном цехе концерна Rheinmetall Боевые машины пехоты Puma стоят в производственном цехе концерна Rheinmetall Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press
Немецкий концерн Rheinmetall получил заказ от Дании на поставку полевых госпиталей, следует из данных компании. Сумма сделки оценивается в «двузначное число миллионов евро».

Первые системы будут доставлены в течение двух лет. Известно, что Rheinmetall поставляет Киеву бронетехнику, включая танки, а также строит на Украине завод по выпуску боеприпасов.

Тем временем Народный фронт сообщил, что беспилотный летательный аппарат «Сибирячок-5» проходит апробацию в российских подразделениях в зоне специальной военной операции на Украине. Дрон предназначен для разведки, видеофиксации и распознавания целей, включая людей, технику и боевые машины. Его предшественник «Сибирячок-4» в количестве около 16 тыс. единиц уже передан войскам. Серийные поставки новой модели планируется начать в 2026 году.

До этого издание Euractiv сообщило, что украинские военные остались разочарованы качеством беспилотников, поставляемых Киеву из Соединенных Штатов и Европы. По словам источников, большая часть этой техники признана неэффективной и непригодной для ведения боевых действий в современных реалиях.

