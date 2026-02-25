Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 11:52

ВСУ сочли западные дроны бесполезным мусором

Euractiv: бойцы ВСУ раскритиковали беспилотники из Европы и США

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские военные остались разочарованы качеством беспилотников, поставляемых Киеву из Соединенных Штатов и Европы, сообщает издание Euractiv. По словам источников, большая часть этой техники признана неэффективной и непригодной для ведения боевых действий в современных реалиях.

Как отметил один из украинских военнослужащих, лишь незначительная часть западных дронов способна выполнять задачи в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы. Он подчеркнул, что союзники Киева не до конца понимают, насколько стремительно меняется тактическая обстановка на поле боя.

В качестве конкретного примера боец ВСУ привел инцидент, произошедший после очередной поставки техники в 2024 году. Украинские подразделения запустили около 50 беспилотников, однако ни одному из них не удалось преодолеть линию фронта — все они были подавлены средствами РЭБ или сбиты.

Ранее сообщалось, что военнослужащие первой президентской бригады оперативного назначения ВСУ потребовали вывести их с линии фронта в Запорожской области. По информации источников, подразделение несет огромные потери из-за ударов фугасных авиационных бомб.

Украина
ВСУ
Запад
беспилотники
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирошник нашел неожиданное значение фамилий украинских дипломатов
Улица Сталина может появиться в российском городе
В Ленинградской области мигранта подозревают в изнасиловании пенсионерки
Стало известно, какие профессии будут актуальны в ближайшем будущем
В Минобороны раскрыли важность освобождения Графского
Мишустин объявил о налоговых льготах на выплаты при рождении детей
Проблему тарифов ЖКХ в России признали на самом высоком уровне
Мэром Липецка стал мужчина с рекламы урологической клиники
Совфед обратится к Германии из-за нераспространения ядерного оружия
В Общественной палате РФ началось формирование нового состава
В Смоленской области заговорили об эвакуации после прилета по заводу
Косметолог накормила помощницу «отрезанными» половыми губами после операции
Российский генерал предсказал будущее пилотируемой авиации
Детективы обнаружили пропавшую 24 года назад американку
Западные фармгиганты годами спонсировали российского главврача
Дочь звезды «Убийств в одном здании» найдена мертвой
Дело рэпера Oxxxymiron передали в суд
Россия вернулась к производству ультраотечественного самолета
Стало известно, где похоронят актрису Шевчук
Пляжи Анапы начали восстанавливать после разлива мазута
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.