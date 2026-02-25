Украинские военные остались разочарованы качеством беспилотников, поставляемых Киеву из Соединенных Штатов и Европы, сообщает издание Euractiv. По словам источников, большая часть этой техники признана неэффективной и непригодной для ведения боевых действий в современных реалиях.

Как отметил один из украинских военнослужащих, лишь незначительная часть западных дронов способна выполнять задачи в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы. Он подчеркнул, что союзники Киева не до конца понимают, насколько стремительно меняется тактическая обстановка на поле боя.

В качестве конкретного примера боец ВСУ привел инцидент, произошедший после очередной поставки техники в 2024 году. Украинские подразделения запустили около 50 беспилотников, однако ни одному из них не удалось преодолеть линию фронта — все они были подавлены средствами РЭБ или сбиты.

Ранее сообщалось, что военнослужащие первой президентской бригады оперативного назначения ВСУ потребовали вывести их с линии фронта в Запорожской области. По информации источников, подразделение несет огромные потери из-за ударов фугасных авиационных бомб.