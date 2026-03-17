В зоне СВО заметили редкую российскую самоходку

Редкую самоходную артиллерийскую установку 2С31 «Вена» заметили на одном из направлений СВО, сообщает Telegram-канал «Уголок Ситха». На опубликованном снимке видны элементы дополнительной защиты машины.

На фотографии видно, что над башней установлен козырек, предназначенный для противодействия атакам дронов-камикадзе. Верхняя часть машины также прикрыта маскировочной сетью.

САУ «Вена» разработана на базе шасси боевой машины пехоты БМП-3. Впервые установка была представлена в 1997 году, а в 2007 году прошла государственные испытания. Комплекс оснащен комбинированным артиллерийским орудием, совмещающим функции пушки, гаубицы и миномета. Установка способна поражать цели на расстоянии до 12 километров с использованием управляемых боеприпасов «Китолов-2».

Ранее сообщалось, что российский беспилотник «Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку французского производства Caesar. Атака произошла в тот момент, когда боевая машина двигалась к назначенной огневой позиции в сопровождении группы прикрытия. После точного попадания самоходка моментально вспыхнула и получила критические повреждения. Вместе с дорогостоящей техникой ликвидированы и находившиеся рядом украинские военнослужащие.