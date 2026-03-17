Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 11:26

В зоне СВО заметили редкую российскую самоходку

В зоне СВО заметили редкую САУ 2С31 «Вена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Редкую самоходную артиллерийскую установку 2С31 «Вена» заметили на одном из направлений СВО, сообщает Telegram-канал «Уголок Ситха». На опубликованном снимке видны элементы дополнительной защиты машины.

На фотографии видно, что над башней установлен козырек, предназначенный для противодействия атакам дронов-камикадзе. Верхняя часть машины также прикрыта маскировочной сетью.

САУ «Вена» разработана на базе шасси боевой машины пехоты БМП-3. Впервые установка была представлена в 1997 году, а в 2007 году прошла государственные испытания. Комплекс оснащен комбинированным артиллерийским орудием, совмещающим функции пушки, гаубицы и миномета. Установка способна поражать цели на расстоянии до 12 километров с использованием управляемых боеприпасов «Китолов-2».

Ранее сообщалось, что российский беспилотник «Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку французского производства Caesar. Атака произошла в тот момент, когда боевая машина двигалась к назначенной огневой позиции в сопровождении группы прикрытия. После точного попадания самоходка моментально вспыхнула и получила критические повреждения. Вместе с дорогостоящей техникой ликвидированы и находившиеся рядом украинские военнослужащие.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, от чего во многом зависит технологическое лидерство России
«Будут выжигать все»: политолог указал на риски планов США по острову Харк
Доллар побил октябрьский рекорд
«Ничего криминального»: Тарасова об уходе фигуристов Плющенко к Тутберидзе
В Иране высмеяли планы Трампа по избранию нового лидера республики
В Иране заявили о военном положении в Ормузском проливе
Еще одна страна заинтересовалась покупкой российской нефти
Раскрыта причина распространения заболеваний скота под Новосибирском
«Останется на совести каждого»: Рудковская об уходе Сарновских от Плющенко
Стоматолог назвал серьезные последствия потери всего одного зуба
Пели гимн на весь аэропорт: яркие фото встречи российских паралимпийцев
Столкновение УАЗа и самосвала на производстве привело к массовой трагедии
В Венгрии предложили радикальный шаг по России
«В носу подростка вырос зуб»: московские врачи провели уникальную операцию
Чемпион Бугаев рассказал об отношениях между соперниками на Паралимпиаде
Убит лидер иранского народного ополчения
«Искандер» разнес авиабазу с F-16, Харьков погас: удары по Украине 17 марта
«Плевок» Солнца обернулся масштабной магнитной бурей
Венгрия добилась принятия иска против антироссийского запрета ЕС
HR-эксперт дала советы, как попросить прибавку к зарплате
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.