12 февраля 2026 в 13:06

Появились кадры, как САУ Caesar проиграла битву российскому «Ланцету»

БПЛА «Ланцет» уничтожил в Запорожской области французскую САУ Caesar

Самоходная артиллерийская установка французского производства Caesar была уничтожена российским беспилотником «Ланцет», передает «Звезда». Атака была совершена в тот момент, когда боевая машина двигалась к назначенной огневой позиции в сопровождении группы прикрытия.

После точного попадания самоходка моментально вспыхнула и была полностью уничтожена. Вместе с дорогостоящей техникой ликвидированы и находившиеся рядом украинские военнослужащие.

Ранее Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России сообщила о проведении переговоров с иностранными государствами о поставках барражирующего боеприпаса «Ланцет-Э». Данное вооружение продемонстрировало высокую эффективность в ходе специальной военной операции. В ФСВТС также подчеркнули, что текущие производственные мощности полностью покрывают потребности как Министерства обороны РФ, так и потенциальных зарубежных заказчиков.

Эффективность российского дрона-камикадзе в боевых условиях была подтверждена российскими бойцами. Они представили кадры, на которых зафиксировано уничтожение американской боевой машины пехоты Bradley. Удар был нанесен операторами центра «Рубикон», которые точным попаданием буквально разорвали цель на части.

