31 января 2026 в 11:08

Скрытые блиндажи не спасли ВСУ от российской «Гвоздики»

МО России заявило об уничтожении укрепленных позиций ВСУ в Запорожской области

Российские военные с помощью САУ «Мста-С» и «Гвоздика» уничтожили сеть укрепленных позиций, которые были оборудованы Вооруженными силами Украины в Запорожской области, сообщило Министерство обороны РФ. Предварительно разведывательные беспилотник обнаружили и засекли расположение разветвленных позиций противника.

Расчеты САУ «Мста-С» и «Гвоздика» поразили сеть укрепленных сооружений и живую силу Вооруженных сил Украины в Запорожской области, — заявили в ведомстве.

Найденный опорный пункт имел сложную структуру. Он включал в себя глубокие подземные блиндажи, а также был оборудован пунктами управления беспилотными летательными аппаратами и станциями радиоэлектронной борьбы. После проведения дополнительной разведки операторы дронов выполнили лазерное наведение на цели.

Ранее военнослужащие российской группировки войск «Восток» ликвидировали 12 пунктов управления беспилотниками, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Также в результате боевых действий была уничтожена вражеская машина реактивной системы залпового огня «Град» и две самоходные артиллерийские установки.

