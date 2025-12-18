Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 05:17

ВС РФ уничтожили более 10 центров управления ВСУ за сутки

Группировка «Восток» уничтожила 12 пунктов управления БПЛА и две САУ противника

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Военнослужащие группировки войск «Восток» за прошедшие сутки уничтожили 12 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. По его словам, которые передает Минобороны РФ, также были ликвидированы вражеская машина «Град» и две САУ.

В течение суток противник потерял <…> 12 пунктов управления беспилотной авиацией. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», — сказано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ в настоящее время находятся на подъеме, тогда как в рядах Вооруженных сил Украины процветает дезертирство. По его словам, российские бойцы демонстрируют высокую боеспособность в сложных условиях.

Кроме того, глава государства отметил, что Россия обладает уникальной, «воеванной» армией. Он подчеркнул, что у других стран нет таких вооруженных сил. Особую роль в уникальности войск играет опыт военнослужащих и их осведомленность о состоянии армии.

