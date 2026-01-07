Дроны над Крымом, удар по нефтебазе: как ВСУ атакуют Россию 7 января

В ночь на 7 января Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по российским территориям. Минобороны РФ сообщило о 32 уничтоженных дронах противника. Губернатор Белгородчины заявил об атаке на нефтебазу. В результате детонации дрона ВСУ погиб мирный житель. Все подробности об атаках ВСУ на территории РФ — в материале NEWS.ru.

ВС РФ уничтожили 32 украинских дрона над регионами России

В ночь на 7 января Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 дрона противника.

«В период с 23:00 мск 06.01 до 07:00 мск 07.01 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять — над акваторией Черного моря, два — над территорией Республики Крым, один — над территорией Краснодарского края, один — над территорией Республики Северная Осетия — Алания. Всего в ночное время с 20:00 мск 06.01 до 07:00 мск 07.01 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении.

Дрон ВСУ атаковал нефтебазу в Белгородской области

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал нефтебазу на территории Старооскольского округа Белгородской области и спровоцировал пожар, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших не было.

«В результате детонации на территории загорелись несколько резервуаров. Пожарными расчетами производится тушение пожара», — написал глава области.

В Белгородской области мужчина погиб из-за детонации дрона ВСУ

Житель Белгородской области погиб в результате детонации украинского дрона, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, трагедия произошла в селе Грузском, мужчина умер на месте.

«В селе Грузском в результате детонации вражеского дрона погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — сообщил Гладков.

Солдаты ВСУ грозились застрелить жительницу ДНР за русскую речь

Беженка из поселка Ставки в Краснолиманском районе Донецкой Народной Республики рассказала, что военнослужащие Вооруженных сил Украины угрожали застрелить ее за русскую речь. По ее словам, один из солдат также говорил на русском. Он спросил сослуживца, застрелит ли тот и его, после чего боец оставил женщину в покое.

«Он (первый солдат. — NEWS.ru) говорит: „Так что, ты и меня застрелишь? Мы же типа с тобой вместе воюем“. А он (другой военный. — NEWS.ru) говорит: „Ты — это другой разговор“», — вспомнила беженка.

Минобороны РФ заявило об 11 сбитых БПЛА над Крымом и акваториями двух морей 6 января

Силы противовоздушной обороны за четыре часа сбили 11 украинских беспилотников самолетного типа 6 января над Крымом, Черным и Азовским морями, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, атака велась в период с 16:00 до 20:00 мск.

«Дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА — над территорией Республики Крым, два — над акваторией Черного моря и один — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

