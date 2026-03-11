Политолог объяснил, каким должен быть ответ России на удар ВСУ по Брянску Политолог Перенджиев призвал уничтожать коммуникации и порты на Украине

В ответ на атаку ВСУ по Брянску ВС РФ необходимо поражать важнейшие для Украины логистические объекты, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, речь идет о дорогах, портах и железнодорожных узлах, через которые идет доставка западного оружия и боеприпасов для Киева.

Надо полностью уничтожать железные и автодороги, морские порты и коммуникации, аэропорты, принимающие грузы для Украины, — подчеркнул аналитик.

По мнению Перенджиева, поскольку к удару по Брянску могут быть причастны западные силы, России следует передавать Ирану разведданные о местонахождении их баз на Ближнем Востоке.

Надо помогать Ирану не только координатами, но и беспилотниками, и ракетами, и ПВО. Если Иран устоит, это соответствует нашим интересам, потому что через Иран идет транспортный коридор «Север-Юг» в Индию и обратно. Это наш общий проект, а США пытаются его уничтожить, — добавил эксперт.

Ранее посольство РФ в Лондоне заявило, что удар ВСУ по Брянску не состоялся бы без помощи Британии. Российские дипломаты указали, что цели для атаки указывала разведка королевства.