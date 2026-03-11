Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 20:05

Политолог объяснил, каким должен быть ответ России на удар ВСУ по Брянску

Политолог Перенджиев призвал уничтожать коммуникации и порты на Украине

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
В ответ на атаку ВСУ по Брянску ВС РФ необходимо поражать важнейшие для Украины логистические объекты, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, речь идет о дорогах, портах и железнодорожных узлах, через которые идет доставка западного оружия и боеприпасов для Киева.

Надо полностью уничтожать железные и автодороги, морские порты и коммуникации, аэропорты, принимающие грузы для Украины, — подчеркнул аналитик.

По мнению Перенджиева, поскольку к удару по Брянску могут быть причастны западные силы, России следует передавать Ирану разведданные о местонахождении их баз на Ближнем Востоке.

Надо помогать Ирану не только координатами, но и беспилотниками, и ракетами, и ПВО. Если Иран устоит, это соответствует нашим интересам, потому что через Иран идет транспортный коридор «Север-Юг» в Индию и обратно. Это наш общий проект, а США пытаются его уничтожить, — добавил эксперт.

Ранее посольство РФ в Лондоне заявило, что удар ВСУ по Брянску не состоялся бы без помощи Британии. Российские дипломаты указали, что цели для атаки указывала разведка королевства.

Брянск
ВСУ
ВС РФ
атаки ВСУ
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Дмитрий Горин
Д. Горин
