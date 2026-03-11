Легенду российского цирка нашли мертвым в квартире На 75-м году жизни не стало легендарного циркового режиссера Валентина Гнеушева

На 75-м году жизни скончался выдающийся режиссер цирка Валентин Гнеушев, передает MK.RU. Его нашла дочь, которая приехала навестить его после того, как он перестал выходить на связь в течение нескольких дней.

Перед этим режиссер перенес воспаление легких. После выписки из больницы Гнеушев упал и травмировал руку. Несмотря на ухудшение здоровья, он не переставал придумывать новые идеи.

Валентин Гнеушев стал значимой фигурой в российском цирке. В начале 1990-х он дебютировал и быстро завоевал признание публики благодаря своим оригинальным, смелым и талантливым выступлениям.

