11 марта 2026 в 20:24

Легенду российского цирка нашли мертвым в квартире

На 75-м году жизни не стало легендарного циркового режиссера Валентина Гнеушева

Валентин Гнеушев Валентин Гнеушев Фото: Новосильцев Артур /Агентство «Москва»
На 75-м году жизни скончался выдающийся режиссер цирка Валентин Гнеушев, передает MK.RU. Его нашла дочь, которая приехала навестить его после того, как он перестал выходить на связь в течение нескольких дней.

Перед этим режиссер перенес воспаление легких. После выписки из больницы Гнеушев упал и травмировал руку. Несмотря на ухудшение здоровья, он не переставал придумывать новые идеи.

Валентин Гнеушев стал значимой фигурой в российском цирке. В начале 1990-х он дебютировал и быстро завоевал признание публики благодаря своим оригинальным, смелым и талантливым выступлениям.

Ранее заслуженный артист Российской Федерации Валерий Бочкин ушел из жизни в возрасте 81 года. Актер был известен ролями в фильмах и сериалах, среди которых «Улицы разбитых фонарей», «Дорогой мой человек», «Бандитский Петербург» и другие. Бочкин окончил ГИТИС и с 1987 года выступал в Санкт-Петербургском детском драматическом театре «На Неве».

До этого дирижер Петр Гайдуков погиб в Карелии. По словам спасателя, который обнаружил тело артиста, Гайдуков был пьян и упал на лыжах. Утром он отправился кататься на лыжах с девушкой, которая позже оставила его одного и ушла к рыбацкой заимке.

