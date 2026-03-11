Названо имя богатейшего режиссера в мире Forbes назвал Спилберга богатейшим режиссером в мире с состоянием $7,1 млрд

Американский режиссер Стивен Спилберг возглавил рейтинг самых богатых кинематографистов мира по версии Forbes. Как сообщает издание, его состояние достигло $7,1 млрд, увеличившись за год на $1,8 млрд.

Фильмы Спилберга собрали в мировом прокате более $10 млрд, но его основной доход формируется не только за счет них. Значительную часть прибыли 79-летний режиссер получает от партнерства со студией Universal: он имеет процент с продаж каждого билета в тематических парках развлечений.

Спилберг обрел мировую известность благодаря таким культовым картинам, как «Челюсти», «Инопланетянин», «Список Шиндлера», «Парк Юрского периода», а также франшизе об Индиане Джонсе. В последние годы режиссер представил «Вестсайдскую историю» и полубиографическую драму «Фабельманы», рассказывающую о его первых шагах в киноиндустрии.

Ранее Спилберг получил премию «Грэмми» за лучший музыкальный фильм, после чего вошел в престижный клуб ЭГОТ. Он выступил продюсером документальной ленты «Музыка Джона Уильямса». Новое достижение означает, что Спилберг теперь является обладателем четырех главных американских наград в области развлечений — «Эмми», «Грэмми», «Оскара» и «Тони».