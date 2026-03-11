Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 15:27

Прорыв онкохирургов России: врачи проводят сложнейшие операции по-новому

Фото: Пресс-служба Сеченовского университета
В Сеченовском университете первая роботическая операция с применением робота Da Vinci была проведена в 2015 году в Институте урологии и репродуктивного здоровья человека. Сегодня в Клиническом центре наук о здоровье Первого МГМУ робот-ассистированные операции стали рутинными, систему Da Vinci применяют в урологии, абдоминальной хирургии, кардиохирургии, а также в хирургии органов головы и шеи, молочной железы. Операции на голове, шее, молочной железе — особый хирургический «эксклюзив». Клиники, где их выполняют в нашей стране, можно пересчитать по пальцам одной руки. Наталья Сукорцева, врач-онкохирург, ассистент кафедры онкологии, радиотерапии и реконструктивной хирургии Сеченовского университета, рассказала NEWS.ru об особенностях таких вмешательств, их преимуществах и почему хирургическое сообщество их долго не могло принять.

— Наталья Сергеевна, у кого в Сеченовском университете появилась идея применить робота в хирургии головы и шеи? И когда это впервые произошло?

— Идея применять роботические хирургические инструменты в лечении доброкачественных и злокачественных опухолей в области головы и шеи родилась у Игоря Владимировича Решетова еще в конце 2000-х.

В 2010 году в Сеуле он впервые прошел обучение по роботической хирургии щитовидной железы. С 2015 года в Клинике онкологии, реконструктивной хирургии и радиологии начали активно использовать эту технологию в хирургии ротоглотки, и это было впервые в России. В университете тогда была одна роботическая хирургическая система — в клинике урологии, и хирурги разных профилей имели к ней доступ по принципу центра коллективного пользования.

Наталья Сукорцева Наталья Сукорцева Фото: Пресс-служба Сеченовского университета

— В чем преимущества робот-ассистированной хирургии головы и шеи?

— Во-первых, это 3D-визуализация, которая дает хирургу лучший обзор. Во-вторых, движение рук робота — это семь или восемь степеней свободы. Для сравнения: эндоскопические инструменты позволяют двигаться только в трехмерной плоскости. Все это обеспечивает лучшую прецизионность операции и расширяют возможности хирурга.

Так, традиционно операции при раке ротоглотки проводят с рассечением челюсти и разрезами на лице. Робот же позволяет без разрезов — через рот зайти в зону интереса и избежать травматизации пациента. При удалении опухолей щитовидной железы мы проводим операцию через подмышечный доступ или по шейной складке, чтобы у больного не было шрамов после вмешательства. Сейчас мы разрабатываем метод трансорального удаления щитовидной железы с помощью роботической системы — подобных операций в нашей стране еще никто не делал.

— Есть ли показания для проведения роботических операций головы и шеи? Или для этого достаточно желания пациента?

— Показания для этих операций не такие, что пациент пришел и захотел роботическую операцию. Как правило, робот-ассистированные вмешательства проводят в качестве деэскалации лечения. Например, когда после положительного ответа опухоли на индукционную или химиотерапию нужно снизить хирургическую агрессию. Соответственно, у больного будет легче проходить послеоперационный период, с меньшими осложнениями.

— Есть ли какие-либо особенности проведения робот-ассистированных операций на органах головы и шеи?

— В роботической хирургии органов головы и шеи не применяют газ в отличие от абдоминальной. Здесь важно контролировать правильное положение роторасширителей, так как ротоглотка — это довольно узкое пространство, и хирург должен обладать большим мастерством, чтобы ориентироваться в таком «тоннеле». Пожалуй, именно в нашей области робот-ассистированной хирургии максимальное значение приобретает командная работа.

— Наталья Сергеевна, как быстро коллеги оценили возможности робота в этой сфере?

— Когда мы презентовали свой первый опыт роботической хирургии головы и шеи, то встретили массу негатива: «Зачем это делать на роботе, когда то же самое можно сделать лапароскопически?» Но через некоторое время, когда мы представляли успешные результаты все новых и новых наблюдений, онкологическое сообщество постепенно начало присоединиться к этому тренду.

Фото: Пресс-служба Сеченовского университета

— Расскажите, пожалуйста, о робот-ассистированных операциях при опухолях молочной железы.

— Опыт клиники онкологии Сеченовского университета начался с роботической биопсии сторожевых лимфоузлов, со временем мы совершенствовали данный метод до лимфодиссекции. Сейчас мы уже выполняем роботическую подкожную мастэктомию с одномоментной установкой эндопротезов. В Сеченовском университете первыми в России стали делать эти операции.

— Каковы показания для роботической операции молочной железы?

— Роботическая хирурги опухолей молочной железы показана молодым женщинам с начальными формами рака (мутации гена BRCA1) — у кого в анамнезе у ближайших родственников был рак молочной железы.

— Как вы думаете, робот сможет вытеснить традиционную хирургию опухолей органов головы и шеи, молочной железы?

— Роботическая хирургия опухолей органов головы и шеи, молочной железы не станет массовой. Но вместе с тиражированием успешного опыта, в том числе онкохирургов Сеченовского университета, робот-ассистированная хирургия должна стать доступнее. Это уникальная минимально агрессивная технология, которая помогает нашим пациентам быстрее социализироваться после сложнейших операций и сохранить высокое качество жизни. И главное — роботическая хирургия позволяет соблюсти все принципы онкологического радикализма, исключая рецидив заболевания.

