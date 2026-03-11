Baza: ФНС арестовала счета поставщика электротехники EKF

Telegram-канал Baza сообщает, что Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета ООО «Электрорешения», крупнейшего поставщика электротехнической продукции в России, которая работает под брендом EKF, из-за задолженности около 2 млрд рублей. По данным канала, ограничения были введены после проверки другой компании, долг которой налоговая сочла связанным с деятельностью «Электрорешений».

В публикации говорится, что ФНС установила, что в 2015–2017 годах бюджет недополучил от компании «Электрон» около 1,57 млрд рублей налоговых платежей, но с учетом начисленных пеней сумма задолженности увеличилась еще примерно на полмиллиарда рублей.

В канале уточнили, что поскольку «Электрон» не погасил долг, налоговые органы обратили внимание на предполагаемого партнера компании — ООО «Электрорешения». По данным канала, активы и финансовые потоки «Электрона» переводились на счета этой организации, что позволило сделать вывод о фактическом ведении единого бизнеса.

Как уточнили в издании, после этого задолженность была предъявлена «Электрорешениям», а счета компании были полностью арестованы. Канал уточнил, что представители организации пытались оспорить ограничения, указывая, что блокировка счетов может привести к остановке работы и повлиять на поставки продукции в школы, детские сады и медицинские учреждения.

