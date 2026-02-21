Зимняя Олимпиада — 2026
LG сделала шаги для возвращения в Россию

LG подала заявки на регистрацию двух товарных знаков в России

Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press
Компания LG Electronics намерена зарегистрировать в России два товарных знака — «Mini RGB evo» и «TurboWash» для продажи бытовой техники и электроники, передает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента. Заявки были поданы в феврале 2026 года, а заявителем указана LG Electronics Inc.

В случае одобрения регистрации бренды смогут использоваться для производства: пылесосов, стиральных и сушильных машин, кондиционеров, холодильников и другой техники. Сейчас под брендом «TurboWash» компания выпускает стиральные машины с функцией быстрой стирки.

Ранее АвтоВАЗ зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «Можно, а зачем?». Его название связано с мемом, который появился после интервью директора продуктовых программ и проектов компании Олега Груненкова. На вопрос, можно ли сделать в России аналог машины BMW 5, он ответил упомянутой фразой.

До этого китайская компания Huawei зарегистрировала два товарных знака в России. Они позволяют организовать производство и продажу на российском рынке легковых автомобилей, других электрических транспортных средств, смарт-часов и компьютерного оборудования.

