Ушедшая из России компания зарегистрировала в РФ новый товарный знак

Компания Henkel зарегистрировала в России товарный знак Schwarzkopf

Компания Henkel зарегистрировала в России товарный знак названия бренда косметики для волос Schwarzkopf, сообщает ТАСС. Заявки на регистрацию товарных знаков были поданы в Роспатент 17 апреля 2025 года от компании «Хенкель АГ унд Ко».

Товарный знак зарегистрирован по 14 классам международной классификации товаров и услуг. Он охватывает широкий спектр направлений: химикаты, косметика, масла, бытовые средства, медикаменты, инструменты, мебель и зеркала, ящики для хранения для парикмахерских, компьютеры, кожаные изделия, парикмахерская одежда, а также рекламные услуги, образование, исследования в области косметологии и парикмахерские услуги.

До этого европейский химический концерн Henkel зарегистрировал в России четыре новых товарных знака. Компания Henkel AG & Co подала заявки на регистрацию в апреле 2025 года. В феврале текущего года Роспатент принял положительное решение. Компания будет продавать в России клей для бытового и промышленного применения.

Также французский модный дом Christian Dior зарегистрировал в России товарный знак Lady Dior. Заявка на регистрацию была подана из Франции в августе 2024 года. Теперь компания сможет выпускать изделия из кожи, женскую и мужскую одежду.

