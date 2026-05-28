США ударили по военному объекту в Иране Reuters: США атаковали военный объект в Иране из-за угрозы в Ормузском проливе

Вооруженные силы США нанесли удары по военному объекту на территории Ирана, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника. Кроме того, военные перехватили и сбили несколько иранских беспилотников.

По данным источника, атака была направлена против объекта, который якобы представлял угрозу для американских сил и коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Центральное командование ВС США пока не комментировало официально этот инцидент. Детали удара и возможные последствия уточняются.

Ранее заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Багери Кани заявил, что Иран и США не пришли к единому мнению по вопросу разблокирования Ормузского пролива. По его мнению, стороны пока не договорились «ни о чем».

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, что на переговорах с Ираном произошел значительный прогресс. Проект нового соглашения между США и Ираном, которое ожидает одобрения обеих сторон, включает прекращение огня. Также в документе есть пункты об обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе, Персидском и Оманском заливах.