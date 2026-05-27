Россия и Афганистан подписали договор о сотрудничестве в военной сфере

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время встречи с министром обороны Исламского Эмирата Афганистан Мохаммадом Якубом в рамках Первого международного форума по безопасности на территории многофункционального комплекса ‭«Live Арена» в Московской области

Россия и Афганистан подписали соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере. Договор был заключен на Международном форуме по безопасности, который организован в Московской области, передает ТАСС.

Ранее специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия готова направить в Афганистан новую партию продовольствия на фоне тяжелой гуманитарной ситуации в стране. Он отметил, что соответствующие решения могут быть реализованы во второй половине 2026 года при официальном обращении афганской стороны с конкретными запросами.

До этого министр торговли и промышленности Афганистана Нуриддин Азизи сообщил, что Кабул прорабатывает возможность отправки трудовых мигрантов в Россию и видит интерес со стороны Москвы по этому вопросу. По его словам, единственное препятствие, которое существует, — это вопросы, связанные с языком.

В апреле директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана (ИСМИ) Элдор Арипов заявил, что Афганистан способен трансформироваться в стратегический мост, объединяющий маршруты Центральной и Южной Азии. Такой сценарий выгоден не только Ташкенту, но и Москве, так как обеспечит прямой доступ к рынкам Пакистана и Индии, добавил он.