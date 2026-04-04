Афганистану предрекли роль «моста» между Азией и Россией Директор ИСМИ Арипов заявил об интересе России к маршрутам через Афганистан

Афганистан способен трансформироваться в стратегический мост, объединяющий маршруты Центральной и Южной Азии, заявил в комментарии ИС «Вести» директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана (ИСМИ) Элдор Арипов. В рамках форума «Валдай» в Термезе эксперты обсудили смену геополитической роли Кабула, которая рассматривается через призму создания новой архитектуры безопасности в Евразии.

По словам Арипова, такой сценарий выгоден не только Ташкенту, но и Москве, так как обеспечит прямой доступ к колоссальным рынкам Пакистана и Индии. Пересмотр функций Афганистана позволит региону уйти от исторического статуса зоны столкновения интересов к модели взаимовыгодного транзита.

И это не только в интересах Узбекистана, в интересах Центральной Азии, я думаю, это и в интересах России, — подчеркнул спикер.

Ранее сообщалось, что Южная Корея намерена запустить в сентябре тестовый рейс по Северному морскому пути. Глава Корейско-российского делового совета Пак Чжон Хо сообщил, что данный маршрут представляет большое значение для республики.