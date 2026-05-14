Как сварить рассыпчатый плов в казане на плите — 3 рецепта из Узбекистана

Настоящий узбекский плов готовится только в казане. Казан из чугуна или алюминия с толстым дном идеально подходит для плиты: он равномерно распределяет тепло, позволяя рису и мясу томиться, а не вариться. Ключевой секрет — в зирваке, который после засыпки риса не перемешивают до полной готовности.
Ферганский плов с бараниной
Ферганский вариант проверен веками. Здесь главное — карамелизация лука и долгое томление. Баранину можно заменить на говядину, но оригинальный вкус дает именно курдючный жир.
Ингредиенты:
Рис сорта девзира — 500 г;
Баранина без кости — 500 г;
Курдючный жир — 100 г (или рафинированное масло — 150 мл);
Морковь (желательно желтая) — 500 г;
Лук репчатый — 3 шт. (крупные);
Чеснок — 1 головка;
Зира молотая — 1 ч. ложка;
Барбарис сушеный — 1 ст. ложка;
Соль, черный перец — по вкусу;
Кипяток — 800 мл.
Приготовление:
- Казан ставят на сильный жар. Курдюк режут мелкими кубиками и вытапливают до состояния шкварок. Шкварки убирают. Если используется масло, его прокаливают до появления легкого дымка.
- Лук шинкуют полукольцами и жарят до темно-золотистого тона. Этот этап дает зирваку глубокий цвет.
- Мясо нарезают кусками по 50–60 г. Кладут в казан, обжаривают со всех сторон до хрустящей корочки.
- Морковь превращают в тонкую соломку (толщиной со спичку). Высыпают поверх мяса, жарят 5–7 минут, почти не трогая лопаткой.
- Добавляют зиру, барбарис, перец, соль. Заливают кипятком, чтобы вода покрыла содержимое на два пальца. С головки чеснока снимают верхнюю шелуху, но не разбирают на зубчики — кладут целиком.
- Огонь убавляют до среднего, варят зирвак полчаса. Затем чеснок вынимают, жар увеличивают. Рис равномерно засыпают поверх, заливают кипятком (уровень — на 1,5 см выше крупы). Когда жидкость почти впитается, палочкой проделывают дырочки до дна казана, возвращают чеснок в середину рисовой массы, накрывают крышкой и уменьшают огонь до минимума. Томят 20 минут. Плиту выключают, настаивают еще четверть часа. Перемешивают перед подачей.
Полезный совет: рис предварительно замачивают в теплой подсоленной воде на 60 минут. Тогда даже у начинающего плов получается рассыпчатым.
Бухарский плов с нутом и изюмом
Этот вариант — праздничный. Нут добавляет сытости, а изюм дает легкую сладость. Нут вымачивают не меньше 6 часов, а лучше оставить на ночь.
Ингредиенты:
Рис басмати — 400 г;
Говядина с костью — 400 г;
Курдючный жир или масло — 120 г;
Морковь — 400 г;
Лук — 2 шт.;
Нут сухой — 100 г;
Изюм без косточек — 50 г;
Курага (необязательно) — 50 г;
Чеснок — 2 головки;
Зира и молотый кориандр — по 0,5 ч. ложки;
Соль, горошины черного перца — по вкусу;
Кипяток — 700 мл.
Приготовление:
- Нут заливают холодной водой на ночь, перед приготовлением жидкость сливают. Изюм моют и заливают кипятком на 10 минут.
- В разогретом казане растапливают жир (или прокаливают масло). Кладут лук, нарезанный полукольцами, жарят до карамельного оттенка.
- Говядину режут крупными кусками, обжаривают до румяной корочки — примерно 5–7 минут.
- Морковь добавляют соломкой, готовят все вместе еще 5 минут. Насыпают зиру, кориандр, перец, соль. Затем кладут нут и изюм, заливают кипятком, чтобы вода покрыла массу на 2 см. На среднем огне зирвак варят 40 минут. В середине этого этапа опускают целые головки чеснока.
- Ровным слоем засыпают рис. По стенке казана вливают кипяток — он должен подняться над рисом на 1,5 см. Жар увеличивают до максимума, ждут, пока выкипит лишняя влага. Пробивают в рисе отверстия для пара, возвращают чеснок, ставят огонь на самый минимум. Накрывают крышкой, поверх кладут полотенце. Готовят 25 минут без открывания. Затем выключают плиту, настаивают 15 минут.
Совет: чтобы изюм и курага не разварились, их не мешают с рисом. Вместо этого сухофрукты рассыпают по поверхности за 5 минут до выключения огня.
Самаркандский плов с говядиной и барбарисом
Самаркандский метод отличает раздельная обжарка компонентов и двухэтапная закладка риса. Итог — нежное мясо, а снизу образуется хрустящая поджаристая рисовая корочка.
Ингредиенты:
Рис круглозерный или специальный для плова — 500 г;
Говяжья грудинка — 600 г;
Масло растительное без запаха — 180 мл;
Морковь — 700 г;
Лук — 4 головки;
Чеснок — 2 головки;
Барбарис сушеный — 2 ст. ложки;
Зира — 1,5 ч. ложки;
Острый перец стручком — 1 шт.;
Соль — 1 ст. ложка с горкой;
Кипяток — 900 мл.
Приготовление:
- Масло калят в казане до первого дымка. Бросают одну целую луковицу — когда она обуглится, ее убирают; масло готово.
- Остальной лук шинкуют тонкими кольцами, жарят до румянца, затем вынимают шумовкой (позже он пойдет на прослойку).
- В том же масле крупные куски говядины обжаривают до корочки, доводя почти до готовности — на это уходит 10 минут.
- Добавляют нарезанную соломкой морковь, жарят 8 минут. Возвращают в казан половину ранее вынутого жареного лука. Сыплют зиру, барбарис, кладут целый перечный стручок, солят. Заливают кипятком на три пальца выше мяса. Варят зирвак 20 минут на среднем жаре.
- Засыпают первую половину риса, заливают кипятком до его покрытия. Спустя 5 минут (рис набухнет) выкладывают оставшийся жареный лук, а поверх — вторую часть риса. Снова добавляют кипяток — он должен едва прикрыть зерна. Воткнутыми в рис головками чеснока накрывают конструкцию.
- Огонь скручивают до минимума, томят под крышкой 30 минут. Выключают плиту, не снимая крышку, ждут 20 минут. Плов переворачивают на большое блюдо, чтобы снизу оказалась зажаристая рисовая корка — это визитная карточка блюда.
Совет: чтобы аромат стал еще насыщеннее, за минуту до закладки риса добавьте в зирвак ложку растопленного курдючного жира. Он предотвратит слипание и подарит восточный дух плову.
Любой из этих вариантов требует чугунного казана (он держит тепло дольше) и точного соблюдения воды и времени. Не торопитесь, дайте плову «дойти» под крышкой — и успех гарантирован.
Ранее мы поделились тремя рецептами идеального шашлыка из баранины