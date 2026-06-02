Попробовал нарханги в Ташкенте — и понял, что никогда прежде не ел настоящий плов

Я обожаю плов, но нарханги заставил меня пересмотреть приоритеты: минимум движений, максимум вкуса.

Ингредиенты

Говядина — 600 г, лук — 2 шт., морковь — 2 шт., помидоры — 3 шт., чеснок — 4 зубчика, зира — 1 ч. л., кинза — пучок, болгарский перец — 2 шт., молодой картофель — 500 г, вода — 100 мл, паприка — 1 ч. л., укроп — пучок, соль — по вкусу, перец — 1/2 ч. л., растительное масло — для жарки.

Как готовлю

Сначала я обжариваю говядину на сильном огне 10 минут, чтобы мясо схватилось корочкой и осталось сочным. Затем выкладываю слоями лук, морковь, помидоры — не перемешиваю, пусть каждый ингредиент отдает свой сок.

Закладываю картошку с водой и оставляю томиться на медленном огне 1,5 часа. Когда открываю крышку, аромат зиры и чеснока сбивает с ног, а мясо буквально распадается на волокна. Перемешиваю все прямо в кастрюле, посыпаю укропом — и подаю с лавашом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Главное открытие — нарханги не терпит суеты. Просто режешь все крупными кусками, укладываешь слоями и забываешь на плите. Через полтора часа меня ждала награда: лук превратился в сладкое конфи, морковь стала мягкой, а перец отдал весь сок в бульон. Больше всего меня поразил картофель — он остался целым, но внутри буквально таял. Рекомендую подавать с лепешкой и свежей кинзой, макая хлеб в ароматный сок.

Проверено редакцией
