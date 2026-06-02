Врач объяснила, как при нормальном сахаре в крови может развиваться диабет Эндокринолог Самойлова: сахарный диабет может годами протекать незаметно

Сахарный диабет может длительное время протекать бессимптомно, заявила NEWS.ru семейный врач, эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова. По ее словам, ключевыми факторами риска для развития этого недуга являются лишний вес и генетическая предрасположенность.

Многие люди полагают, что отсутствие жажды, частого мочеиспускания и стабильно нормальный уровень глюкозы натощак — это гарантия метаболического здоровья. Однако сахарный диабет II типа — коварное заболевание, которое может развиваться годами, оставаясь невидимым для стандартных анализов. Ключевая опасность на этом пути — нарушенная толерантность к глюкозе и инсулинорезистентность. На ранних стадиях, когда клетки теряют чувствительность к инсулину, поджелудочная железа не сдается и начинает работать на износ, производя все больше и больше этого гормона, — поделилась Самойлова.

Она пояснила, что избыточное количество инсулина принудительно перемещает глюкозу из крови в клетки, искусственно поддерживая ее нормальный уровень при утреннем анализе натощак. По словам эндокринолога, скрытый дефект не выявляется в стандартном анализе, но становится очевидным после приема пищи.

В ответ на прием пищи сахар в крови резко повышается, и из-за нечувствительности клеток он очень долго не может вернуться в норму. Такое состояние — прямой путь не только к диабету, но и к ожирению, гипертонии и сердечно-сосудистым катастрофам. Единственный надежный способ выявить проблему на обратимой стадии — глюкозотолерантный тест с обязательным измерением уровня инсулина и гликированного гемоглобина. Не игнорируйте факторы риска: наличие лишнего веса, особенно в области талии, малоподвижный образ жизни и наследственная предрасположенность, — заключила Самойлова.

Ранее терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила, что прием витамина D и магния может помочь облегчить течение сахарного диабета. Однако, по ее словам, перед началом приема любых добавок необходимо проконсультироваться с эндокринологом.