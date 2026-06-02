ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 06:30

Врач объяснила, как при нормальном сахаре в крови может развиваться диабет

Эндокринолог Самойлова: сахарный диабет может годами протекать незаметно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сахарный диабет может длительное время протекать бессимптомно, заявила NEWS.ru семейный врач, эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова. По ее словам, ключевыми факторами риска для развития этого недуга являются лишний вес и генетическая предрасположенность.

Многие люди полагают, что отсутствие жажды, частого мочеиспускания и стабильно нормальный уровень глюкозы натощак — это гарантия метаболического здоровья. Однако сахарный диабет II типа — коварное заболевание, которое может развиваться годами, оставаясь невидимым для стандартных анализов. Ключевая опасность на этом пути — нарушенная толерантность к глюкозе и инсулинорезистентность. На ранних стадиях, когда клетки теряют чувствительность к инсулину, поджелудочная железа не сдается и начинает работать на износ, производя все больше и больше этого гормона, — поделилась Самойлова.

Она пояснила, что избыточное количество инсулина принудительно перемещает глюкозу из крови в клетки, искусственно поддерживая ее нормальный уровень при утреннем анализе натощак. По словам эндокринолога, скрытый дефект не выявляется в стандартном анализе, но становится очевидным после приема пищи.

В ответ на прием пищи сахар в крови резко повышается, и из-за нечувствительности клеток он очень долго не может вернуться в норму. Такое состояние — прямой путь не только к диабету, но и к ожирению, гипертонии и сердечно-сосудистым катастрофам. Единственный надежный способ выявить проблему на обратимой стадии — глюкозотолерантный тест с обязательным измерением уровня инсулина и гликированного гемоглобина. Не игнорируйте факторы риска: наличие лишнего веса, особенно в области талии, малоподвижный образ жизни и наследственная предрасположенность, — заключила Самойлова.

Ранее терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила, что прием витамина D и магния может помочь облегчить течение сахарного диабета. Однако, по ее словам, перед началом приема любых добавок необходимо проконсультироваться с эндокринологом.

Здоровье
врачи
диабет
заболевания
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оценены потери армянских фермеров из-за запрета поставок в Россию
Экономист объяснил, сколько нужно брать наличных в заграничный отпуск
В крупных медицинских вузах России повысили стоимость обучения
Детские трудовые лагеря: что не так с идеей — мнения юристов и депутатов
Московский аэропорт ввел ограничения на полеты
Пьяный подросток избил машиниста поезда
Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти мужа
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротворца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке из-за приказа командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.