Силы ПВО уничтожили два БПЛА в Севастополе

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито два БПЛА в Балаклавском районе, — написал губернатор.

Ранее российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 233 украинских беспилотника самолетного типа, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, за минувшие 24 часа удалось сбить девять управляемых авиабомб ВСУ.

До этого стало известно, что в ночь на 1 июня средства ПВО сбили 72 беспилотника ВСУ в небе над Россией. Дроны нейтрализовали в Астраханской, Брянской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Крыму.

Также сообщалось, что российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Так, с 25 по 31 мая под контроль ВС РФ перешли четыре села в Харьковской области, еще три — в Днепропетровской области.