02 июня 2026 в 06:19

Силы ПВО уничтожили два БПЛА в Севастополе

Фото: МО РФ
В Севастополе военные отражают атаку беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, в операции задействованы силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито два БПЛА в Балаклавском районе, — написал губернатор.

Ранее российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 233 украинских беспилотника самолетного типа, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, за минувшие 24 часа удалось сбить девять управляемых авиабомб ВСУ.

До этого стало известно, что в ночь на 1 июня средства ПВО сбили 72 беспилотника ВСУ в небе над Россией. Дроны нейтрализовали в Астраханской, Брянской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Крыму.

Также сообщалось, что российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Так, с 25 по 31 мая под контроль ВС РФ перешли четыре села в Харьковской области, еще три — в Днепропетровской области.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

