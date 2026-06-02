Пенсия моряков в России может достигать 70 тыс. рублей и выше

Размер пенсии моряков дальнего плавания в России может существенно различаться в зависимости от условий трудоустройства, рассказал РИА Новости профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, выплаты могут составлять от прожиточного минимума до 70 тыс. рублей и более.

Пенсия моряка дальнего плавания в России может варьироваться от прожиточного минимума пенсионера по региону до 50–70 тыс. рублей и выше. Итоговый размер выплат зависит исключительно от юридического статуса судовладельца (российский или иностранный флаг) и способа формирования пенсионных прав, — заявил Сафонов.

Эксперт пояснил, что при работе на российские компании размер будущей пенсии зависит от официальной зарплаты и накопленных пенсионных баллов. Если моряк трудится у иностранного судовладельца, он может самостоятельно заключить договор с Социальным фондом России для формирования страхового стажа и пенсионных прав, уточнил он.

Ранее сообщалось, что пенсии работающим пенсионерам с 1 августа будут увеличены на сумму накопленных за 2025 год индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), но не более чем на три балла. Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб проинформировала, что ежегодное повышение касается тех, кто отработал весь прошлый год.