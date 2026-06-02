ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 06:37

Пенсия моряков в России может достигать 70 тыс. рублей и выше

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Размер пенсии моряков дальнего плавания в России может существенно различаться в зависимости от условий трудоустройства, рассказал РИА Новости профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, выплаты могут составлять от прожиточного минимума до 70 тыс. рублей и более.

Пенсия моряка дальнего плавания в России может варьироваться от прожиточного минимума пенсионера по региону до 50–70 тыс. рублей и выше. Итоговый размер выплат зависит исключительно от юридического статуса судовладельца (российский или иностранный флаг) и способа формирования пенсионных прав, — заявил Сафонов.

Эксперт пояснил, что при работе на российские компании размер будущей пенсии зависит от официальной зарплаты и накопленных пенсионных баллов. Если моряк трудится у иностранного судовладельца, он может самостоятельно заключить договор с Социальным фондом России для формирования страхового стажа и пенсионных прав, уточнил он.

Ранее сообщалось, что пенсии работающим пенсионерам с 1 августа будут увеличены на сумму накопленных за 2025 год индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), но не более чем на три балла. Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб проинформировала, что ежегодное повышение касается тех, кто отработал весь прошлый год.

Общество
Россия
пенсии
моряки
выплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротвоца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке Псел по приказу командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.