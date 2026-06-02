Шторм «Джангми» оставил Японию без света

Девять человек пострадали из-за тропического шторма в Японии

Тропический шторм «Джангми» обрушился на юго-запад Японии, оставив без электричества десятки тысяч домов, сообщает CNA со ссылкой на местные власти. Согласно предоставленным данным, в транспортном сообщении были вызваны серьезные перебои. Минимум девять человек пострадали.

Сообщается, что сильный ветер поднимал различные предметы в воздух, переворачивал автомобили и сбивал людей с ног. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в префектуре Кагосима, где без электроснабжения остались более 30 тысяч домохозяйств.

Ранее мощный ураган обрушился на Челябинск. Штормовой ветер повалил деревья на проезжую часть и припаркованные машины.

До этого ураган полностью снес дом в Забайкальском крае. Стихия также стала причиной оборванных проводов ЛЭП.

В то же время мощный майский снегопад и шквалистый ветер обрушились на ХМАО. Десятки тысяч человек остались в тот момент без электричества. Непогода пришла в регион с Урала. Из-за урагана около 150 населенных пунктов в Пермском крае и 20 в Свердловской области временно оказались без электричества.

