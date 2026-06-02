02 июня 2026 в 07:30

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 июня: инфографика

Фото: Социальные сети
В ночь на 2 июня Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 148 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 1 июня текущего года до 07:00 мск 2 июня дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей, — говорится в сообщении.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

