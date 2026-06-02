02 июня 2026 в 07:23

Почти 150 «птичек» ВСУ сбили за ночь в российских регионах

Минобороны РФ: 148 беспилотников ВСУ сбили за ночь в России

Фото: Социальные сети
Средства ПВО сбили за ночь в России 148 беспилотников ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. Дроны нейтрализовали в девяти регионах, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 1 июня текущего года до 07:00 мск 2 июня дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве рассказали, что БПЛА уничтожили в Белгородской, Волгоградской, Брянской, Орловской, Курской, Ростовской и Смоленской областях. Кроме того, беспилотники сбили в Краснодарском крае и в Крыму.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в Таганроге и четырех районах Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив более 10 беспилотников. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, добавил он.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе военные отразили атаку беспилотников. По его словам, в операции были задействованы силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

