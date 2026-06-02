Песков ответил на вопрос о новых поручениях Путина по Старобельску Песков: Путин уже дал военным поручения в связи с атакой на Старобельск

Президент России Владимир Путин уже дал Вооруженным силам РФ необходимые поручения в связи с атакой на колледж в Старобельске, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналистов, Песков подчеркнул, что все необходимые решения приняты.

Поручения даны ранее, — сказал пресс-секретарь.

Ранее Путин заявил, что киевские власти сознательными преступлениями против детей в Старобельске и Геническе сами выбрали придание нового качества всему конфликту. Эти действия, по его словам, являются их выбором.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что Россия не получила от ООН, ОБСЕ и других международных организаций ответа на обращения после удара Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске. Она выразила надежду на ответ и объективную оценку случившегося.

В то же время Госдума приняла обращение к ООН в связи с террористической атакой Киева на колледж в Старобельске. Депутаты выразили убежденность, что власти Украины, терпя поражение на поле боя, пытались отвлечь внимание от масштабного коррупционного скандала в ближайшем окружении президента страны Владимира Зеленского.