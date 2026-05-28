Лантратова рассказала о реакции ООН и ОБСЕ на удар по Старобельску

Россия не получила ответ от ООН, ОБСЕ и других международных организаций на обращения после удара Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, она все равно надеется на ответ и объективную оценку случившегося.

Мы направили письма сразу же, как произошла трагедия. Пока ответа никакого мы не получили. Мы его ожидаем, надеемся на объективную оценку международной общественности этих событий... Мы надеемся на ответ, и более того, будем направлять [обращения] всем нашим визави в разные страны мира, чтобы люди знали то, что есть на самом деле, — сказала Лантратова.

До этого омбудсмен сообщала, что обратилась к ООН и ОБСЕ, призвав их осудить массовую атаку Вооруженных сил Украины на Рязань, произошедшую 15 мая. Она напомнила, что международные институты не должны отмалчиваться, их задача — защищать гуманитарные принципы.

Ранее Госдума приняла обращение к ООН в связи с террористической атакой Киева на колледж в Старобельске. Депутаты выразили убежденность, что власти Украины, терпя поражение на поле боя, пытались отвлечь внимание от масштабного коррупционного скандала в ближайшем окружении президента страны Владимира Зеленского.