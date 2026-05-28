Экс-премьер Украины рассказал о реакции Киева на российские удары возмездия Экс-премьер Украины Азаров: российские удары возмездия вызвали панику в Киеве

Повышение градуса напряженности в Киеве после российских ударов и заявлений МИД России о планах атак на ВПК вызвало заметную тревогу в столице, заявил бывший премьер-министр Украины (2010–2014 гг.) Николай Азаров. Экс-глава правительства отметил, что возникшая паника не может быть случайной, передает ТАСС.

Я знаю, что паника там приличная возникла. Но раз паника, значит, паника на пустом месте не может быть,— отметил Азаров.

До этого глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора разъяснил госсекретарю США Марко Рубио, что именно послужило причиной принятия Москвой решения о нанесении ответных ударов по Киеву. Как уточнил его заместитель Сергей Рябков, удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске «стал последней каплей в переполненной чаше терпения».

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис сообщил, что Украина практически полностью лишилась систем ПВО на большей части своей территории. По словам эксперта, текущая ситуация в воздушном пространстве страны уже стала для Киева критической.