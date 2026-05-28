Врач рассказала, кому геморрой грозит в первую очередь Терапевт Тен: геморрой грозит любителям соленого и при малоподвижной жизни

Геморрой часто возникает у тех, кто любит соленую пищу и ведет малоподвижный образ жизни, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, с недугом также могут столкнуться люди, которые постоянно занимаются физическим трудом.

В группу риска по геморрою входят люди с хроническими запорами: сильное и длительное натуживание резко повышает давление в венах малого таза и травмирует узлы. Частый жидкий стул, в свою очередь, раздражает анальную область и способствует воспалению. Недуг также грозит пациентам, ведущим малоподвижный образ жизни. Острая и соленая пища, а также алкоголь раздражают слизистую прямой кишки и могут провоцировать приток крови, — предупредила Тен.

Она отметила, что геморрой часто встречается у беременных и недавно родивших женщин. По словам врача, растущая матка сдавливает вены, увеличивает внутрибрюшное давление, а гормональные изменения ослабляют связки. Терапевт подчеркнула, что потуги во время родов являются сильным провоцирующим фактором.

Также рискуют люди, занятые физическим трудом. Подъем тяжестей резко повышает внутрибрюшное давление. Лишний вес при ожирении, в свою очередь, вызывает запоры. При этом геморрой может быть вызван генетической предрасположенностью или заболеваниями печени, приводящими к портальной гипертензии, — резюмировала Тен.

