28 мая 2026 в 07:42

Синоптики посоветовали москвичам готовить куртки и зонты

Синоптик Позднякова: дождь и температура не выше +13 градусов ожидается в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве в этот четверг, 28 мая, ожидается кратковременный дождь, а воздух прогреется не выше +13 градусов, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, температура будет ниже климатической нормы на шесть градусов.

Атмосферное давление в четверг в Москве немного подрастает. Ночью и днем в столице местами ожидается небольшой кратковременный дождь, — рассказала Позднякова.

Согласно прогнозу, минимальная температура в столице составит от +4 до +6 градусов, а по по области — от +3 до +8. Днем в городе ожидается от +11 до +13 градусов, в Подмосковье — от +10 до +15. Позднякова добавила, что сегодня также сохранится плотный северо-западный ветер с порывами 5–10 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что по-осеннему холодная погода сохранится в Москве и области до конца весны. По его словам, ночью температура будет колебаться от +1 до +6 градусов, а днем воздух будет прогреваться лишь до +9–14 градусов.

Москва
синоптики
погода
похолодание
