Холодно, дождливо и без поллиноза: пыльца в Москве сегодня — 28 мая

Уходящая весна на прощание оставила москвичам плохую погоду. Впрочем, у холода есть и преимущества, ведь он препятствует распространению провоцирующих поллиноз частиц. Рассказываем, как обстоят дела с цветущими аллергенами, и прогнозируем уровень пыльцы сегодня.

Пыльца в Москве сейчас

В четверг, 28 мая, станет еще холодней. Воздух остынет до 12 градусов. В полдень прогнозируется слабый дождь.

Прогноз пыльцы на 28 мая 2026 года

Пыльцы в Москве сегодня достаточно мало. Активны только два растения-аллергена:

И для деревьев, и для злаков густота пыльцы не превышает 10 частиц на кубометр. Дубы, активные еще на прошлой неделе, уже отпылили и аллергены больше не распространяют.

Зато активны тополя. Их белоснежный пух — идеальный распространитель пыльцы и грязи. Так что регулярно проводите дома влажную уборку. Чтобы точно обезопасить себя от аллергенов, можно установить антипыльцевые сетки на окна. А для очистки воздуха подойдут аппараты с НЕРА-фильтрами.

Ориентировочный календарь пыления в Москве в 2026 году ищите здесь.