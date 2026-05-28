Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 04:30

Холодно, дождливо и без поллиноза: пыльца в Москве сегодня — 28 мая

Пыльца в Москве сегодня — 28 мая Пыльца в Москве сегодня — 28 мая Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Уходящая весна на прощание оставила москвичам плохую погоду. Впрочем, у холода есть и преимущества, ведь он препятствует распространению провоцирующих поллиноз частиц. Рассказываем, как обстоят дела с цветущими аллергенами, и прогнозируем уровень пыльцы сегодня.

Пыльца в Москве сейчас

В четверг, 28 мая, станет еще холодней. Воздух остынет до 12 градусов. В полдень прогнозируется слабый дождь.

Прогноз пыльцы на 28 мая 2026 года

Пыльцы в Москве сегодня достаточно мало. Активны только два растения-аллергена:

  • березы;

  • злаки.

И для деревьев, и для злаков густота пыльцы не превышает 10 частиц на кубометр. Дубы, активные еще на прошлой неделе, уже отпылили и аллергены больше не распространяют.

Зато активны тополя. Их белоснежный пух — идеальный распространитель пыльцы и грязи. Так что регулярно проводите дома влажную уборку. Чтобы точно обезопасить себя от аллергенов, можно установить антипыльцевые сетки на окна. А для очистки воздуха подойдут аппараты с НЕРА-фильтрами.

Ориентировочный календарь пыления в Москве в 2026 году ищите здесь.

цветение
пыльца
аллергии
аллергены
Москва
прогнозы
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, как вернуть деньги за сорванную из-за гида экскурсию
Максимальная переработка: лимит увеличен вдвое — как будет оплачиваться
«Сам Юра помогает с небес»: как прошел слет памяти Шатунова в Подмосковье
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 мая
В США определили, через какое время смогут восполнить запас боеприпасов
Врач объяснила, почему женщинам опасно долго ходить в мокром купальнике
Многомиллиардные доходы, Кончаловский, удочерение: как живет Юлия Высоцкая
Назван способ для долговременного поддержания чистоты машины
Врач назвала простые способы избежать межпозвонковой грыжи
Озвучено, можно ли получить медпомощь по ОМС в другом регионе
Врач ответила, какие есть ограничения на донорство крови
АвтоВАЗ запатентовал кроссовер Т-134: что известно о новой «Ниве»
Стало известно, что мешает россиянам спать ночью
В Минпросвещения раскрыли, как ученикам будут ставить оценки за поведение
Россиянам ответили, обязательно ли проводить отпевание усопшего
Шестой ребенок, критика СВО, ликвидация бизнеса в РФ: как живет Водянова
«Совершенно очевидно»: в России напомнили об условиях завершения СВО
Бизнесмен поставил точку в споре о связи блеска шоколада с его качеством
Раскол Британии: Шотландия снова требует независимости — что выгодно РФ
Российский штурмовик забросил гранаты в вентиляционные трубы опорника ВСУ
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.