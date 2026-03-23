Сезон пыльцы и аллергии в Москве — 2026: календарь цветения для аллергиков

Стартовал сезон цветения, а значит, и сезон поллиноза, от которого страдает около 30% населения Земли. Чтобы не пропустить начало пыления и пережить его пик, стоит иметь под рукой график активности аллергенов. Составляем календарь цветения в Москве в 2026 году для аллергиков. Важно помнить, что сроки цветения могут сдвигаться на одну-две недели в зависимости от погодных условий.

Март-апрель: ольха и орешник — первые аллергены весны

Сезон пыльцы в Москве по месяцам начинается в марте. С началом месяца пришли пыльцевые заносы из Европы. А во второй декаде марта стартовало цветение ольхи и орешника в Москве. Эти деревья являются ветроопыляемыми, что означает выделение огромного количества мелкой летучей пыльцы, которая легко распространяется на десятки километров. Для Москвы характерна высокая концентрация ольхи в парковых зонах и лесопарковых массивах, особенно в районах, прилегающих к долинам рек. Пыльца ольхи имеет мелкозернистую структуру и отличается высокой аллергенностью. Практически одновременно с ней, часто даже на несколько дней раньше, начинает пылить орешник. Его сережки, набухая задолго до появления листьев, выбрасывают облака желтоватой пыльцы.

Симптомы поллиноза в этот период классические:

заложенность носа;

обильные водянистые выделения из носа;

зуд в носоглотке;

конъюнктивит;

слезотечение.

Ветреная и сухая погода в марте-апреле значительно ухудшает состояние, тогда как дождь приносит временное, но ощутимое облегчение. Стоит отметить, что в это время года многие москвичи ошибочно списывают недомогание на «весенний авитаминоз» или затяжную простуду, что приводит к запоздалому началу терапии. Врачи-аллергологи рекомендуют именно в марте начинать регулярное наблюдение за данными мониторинга пыльцы, чтобы не пропустить момент активации ольхи и орешника. Продолжительность пыления этих деревьев составляет около 20–25 пяти дней, и к середине апреля их концентрация в воздухе обычно идет на спад, уступая место следующему, более мощному этапу аллергического сезона.

Вторая декада апреля — май: береза (самый сильный аллерген) и клен

Ко второй декаде апреля на смену ольхе с орешником приходит главный и самый агрессивный аллерген средней полосы России — береза. Для Москвы этот период является настоящим испытанием для чувствительных людей, поскольку береза — одно из самых распространенных деревьев в столице. По прогнозу на 2026 год, пик цветения березы придется на первую-вторую декады мая, но из-за весеннего тепла активная фаза может начаться уже в третьей декаде апреля. Впрочем, говоря о том, когда начинается аллергия на березу в Москве, стоит отметить, что до локального пыления возможны заносы аллергена из Европы и с юга. Так что уже к середине апреля стоит быть бдительными.

Аллергенность пыльцы березы обусловлена наличием в ее составе специфического белка Bet v 1, который обладает высокой перекрестной реактивностью. Это означает, что у людей, чувствительных к березе, часто возникает еще и пищевая аллергия. Она провоцируется яблоками, фруктами с косточками, морковью, орешками и даже сырым картофелем. Симптомы в этот период достигают максимальной интенсивности. В сухие солнечные дни, особенно в утренние часы (с 5 до 11 утра), концентрация пыльцы в воздухе становится максимальной. Ветер разносит мельчайшие частицы по всему городу, проникая даже в закрытые помещения через открытые окна и системы вентиляции.

Параллельно с березой, хоть и с чуть меньшей интенсивностью, начинает пылить клен. Его количество в городских насаждениях уступает березе, но в некоторых округах Москвы, особенно в старых парках и жилых кварталах, именно клен является существенным источником аллергенов. Период пыления клена короче и часто перекрывается с пиком березы, создавая эффект суммации раздражающих факторов.

Для аллергиков май становится самым сложным месяцем. В это время важно минимизировать время пребывания на улице в безветренные солнечные дни, использовать барьерные средства (например, назальные фильтры) и строго соблюдать схему антигистаминной терапии, назначенную лечащим врачом. Окончание пыления березы знаменует собой заметное облегчение состояния для большинства аллергиков, однако расслабляться рано, так как следом начинается период активного цветения хвойных и появления первого тополиного пуха.

Май-июнь: хвойные (сосна, ель), одуванчик, тополь (пух как переносчик)

Когда майское солнце начинает прогревать воздух до комфортной температуры, в воздухе появляется пыльца хвойных пород деревьев. Сосна и ель, широко представленные в лесопарковой зоне Москвы (Лосиный Остров, Серебряный Бор, Измайлово), начинают свое массовое цветение в конце мая и продолжают пылить вплоть до середины июня. С точки зрения аллергологии хвойная пыльца менее агрессивная, нежели лиственная. Она более крупная и тяжелая, реже вызывает сильные реакции. Однако для людей с гиперчувствительностью она становится дополнительным фактором нагрузки на иммунитет.

Практически одновременно с хвойными, а иногда и чуть раньше на городских газонах и пустырях начинает обильно цвести одуванчик. Хотя многие ошибочно считают его основным источником весенней аллергии, его роль как аллергена часто преувеличена. Тем не менее пыльца одуванчика легкая и летучая, и в конце мая ее концентрация в воздухе может быть значительной. Для чувствительных людей она служит провокатором ринита и конъюнктивита.

Особого внимания заслуживает феномен тополиного пуха, который обычно начинает летать над Москвой в первых числах июня и сохраняется до конца месяца. Сам по себе тополиный пух, вопреки распространенному мнению, является не аллергеном, а механическим переносчиком пыльцы и грязи. Пух — это семена с тончайшими волосками, которые собирают на своей поверхности частицы пыльцы злаковых трав, уличную пыль, споры плесневых грибов и выхлопные газы. Попадая на слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, он вызывает сильное механическое раздражение, которое клинически напоминает аллергическую реакцию. Так что поллинозникам рекомендуется использовать защитные очки и марлевые повязки или респираторы при выходе на улицу, а также проводить частую влажную уборку в квартире, чтобы удалять пух с поверхностей.

Июнь-июль: луговые травы (тимофеевка, ежа, мятлик)

С наступлением календарного лета в Москве начинается важнейший этап сезонной аллергии — период цветения луговых и злаковых трав. Этот этап стартует обычно в первой декаде июня и длится до конца июля, а иногда захватывает и начало августа. В отличие от весеннего древесного поллиноза, летний тип аллергии связан с пыльцой злаков, которая является одним из самых сильных и распространенных аллергенов в мире.

В Московском регионе доминирующую роль играют:

тимофеевка луговая;

ежа сборная;

мятлик луговой;

овсяница;

лисохвост.

Эти растения широко распространены не только за городом, но и в черте мегаполиса — на газонах, обочинах дорог, в зонах отдыха и парках. Пыльца злаковых трав чрезвычайно мелкая, легкая и обладает высокой летучестью, что позволяет ей преодолевать большие расстояния. Пик концентрации пыльцы в воздухе приходится на сухие, ветреные дни, особенно в утренние часы.

Для людей, чувствительных к злакам, этот период характеризуется обострением респираторных симптомов. Нередко к стандартным проявлениям ринита присоединяются симптомы бронхиальной астмы: приступообразный кашель, свистящее дыхание, чувство сдавленности в груди. Важной особенностью этого периода является так называемая перекрестная аллергия на пищевые злаки. У чувствительных пациентов может возникать реакция на мучные изделия, хлеб, каши (овсяную, пшеничную, ржаную), а также на некоторые косметические средства, содержащие экстракты злаковых трав.

Врачи рекомендуют в этот период строго придерживаться гипоаллергенной диеты с исключением продуктов, имеющих перекрестные связи с пыльцой злаков. Также важно следить за сводками концентрации пыльцы, чтобы планировать выход на улицу. В дождливые дни концентрация аллергенов снижается, однако после дождя, особенно если он был непродолжительным, может наступить кратковременный рост влажности, способствующий активному выделению пыльцы растениями.

Июль — сентябрь: сорные травы (полынь, амброзия, лебеда)

Когда летнее цветение злаковых трав идет на убыль, начинается третья волна поллиноза, связанная с сорными травами. Этот период стартует примерно во второй половине июля и может затягиваться вплоть до сентября, а в теплые годы — до первых заморозков. Для аллергиков в Москве этот этап часто является наиболее продолжительным и изнурительным.

Безусловным лидером среди осенних аллергенов является полынь. Это растение встречается повсеместно: на пустырях, вдоль железнодорожных путей, в зонах новостроек и даже в парковых зонах, где отсутствует регулярный покос. Пыльца полыни обладает чрезвычайно высокой аллергенной активностью. Пик ее пыления приходится на август. Особенностью полынного поллиноза является сильная перекрестная реакция с продуктами семейства сложноцветных (подсолнечник, топинамбур), цитрусовыми, медом, а также с некоторыми лекарственными травами (ромашка, календула, мать-и-мачеха). Употребление этих продуктов в период цветения полыни может усилить аллергические проявления.

Амброзия полыннолистная, несмотря на то что исторически считается карантинным сорняком южных регионов, в последние годы все чаще фиксируется в Подмосковье и на территории Новой Москвы. Занос ее семян происходит с почвой, строительными материалами и сельскохозяйственной продукцией. Пыльца амброзии является одним из самых агрессивных аллергенов в мире, способным вызывать тяжелые формы бронхиальной астмы. Хотя в 2026 году масштабного распространения амброзии в старых границах Москвы ожидать не стоит, аллергикам, выезжающим в южные районы области или на природу, необходимо быть особенно осторожными в августе-сентябре.

Лебеда и крапива замыкают тройку основных аллергенных сорняков. Они начинают пылить чуть раньше полыни, но их сезон также захватывает конец лета. Пыльца лебеды легкая и часто присутствует в воздухе в высоких концентрациях, особенно в ветреные дни. К концу сентября, с наступлением устойчивого похолодания, концентрация пыльцы сорных трав в воздухе Москвы снижается до нуля, знаменуя окончание тяжелого аллергического сезона. Это и есть ответ на вопрос о том, когда заканчивается аллергия на пыльцу.

Как следить за пыльцой онлайн: сервисы мониторинга для Москвы

Современные технологии позволяют аллергикам не гадать о концентрации аллергенов в воздухе, а получать точные данные в режиме реального времени. Для Москвы и Московской области существует несколько надежных источников информации, которые помогают планировать повседневную активность и своевременно принимать профилактические меры.

Авторитетные карты пыльцы для аллергиков онлайн ведут мониторинг аллергенов в сотрудничестве с крупными лабораториями и университетами. Эти сервисы отображают данные с нескольких стационарных точек сбора в Москве. Пользователь может увидеть не только общий уровень загрязнения воздуха пыльцой, но и конкретные значения для березы, злаков, полыни и других значимых аллергенов. Некоторые сервисы также предоставляют прогноз на ближайшие дни, что позволяет заранее скорректировать планы.

Что делать аллергику: подготовка и защита в пик сезона

Календарь цветения для аллергиков в Москве в 2026 году был бы неполным без гайда для снижения симптомов поллиноза. Подготовка к сезону цветения начинается задолго до появления первых листьев. Идеальный алгоритм действий предполагает посещение врача-аллерголога в зимние месяцы, чтобы подтвердить причинно-значимые аллергены с помощью кожных проб или анализа на специфические иммуноглобулины E. Это позволяет точно знать, какого именно периода следует опасаться в 2026 году.

Стратегия защиты строится на трех китах:

элиминация (устранение контакта);

барьерная защита;

фармакотерапия.

Для снижения контакта с пыльцой в пик сезона (особенно в сухие и ветреные дни) рекомендуется ограничить пребывание на открытом воздухе. Окна в квартире и автомобиле следует держать закрытыми, используя системы кондиционирования с фильтрами HEPA. После возвращения с улицы обязательно принять душ, промыть нос солевыми растворами и сменить одежду, на которой осела пыльца.

К барьерным методам относятся использование специальных назальных фильтров, которые задерживают крупные частицы пыльцы, и ношение солнцезащитных очков плотного прилегания для защиты глаз. Влажную уборку в жилых помещениях необходимо проводить ежедневно. Планируя прогулки, стоит выбирать время после дождя, когда влажный воздух очищен от взвешенных частиц.

Медикаменты должны назначаться исключительно специалистом. В зависимости от степени тяжести симптомов, это могут быть антигистаминные препараты второго и третьего поколения, которые не вызывают сонливости, назальные кортикостероиды для купирования ринита, или, в случае тяжелого течения, метод аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). АСИТ является единственным методом, воздействующим на причину заболевания, а не на симптомы. Курс лечения начинается за несколько месяцев до начала цветения. Своевременная подготовка и внимательное отношение к сигналам собственного организма позволят встретить сезон пыльцы в Москве в 2026 году во всеоружии и сохранить привычное качество жизни.

Мы описали сезон пыльцы в Москве по месяцам. Теперь вы знаете, когда начинается аллергия на березу в Москве, какие аллергены также представляют опасность и как обезопасить себя. Соблюдайте рекомендации врача и правила аллергобыта и будьте здоровы!

