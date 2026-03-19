19 марта 2026 в 14:09

Мужчина списал головную боль на неудачный сон и умер через четыре дня

The Mirror: британец умер, приняв симптомы менингита за последствия сна

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Британец Дэвид Монтейро списал сильную головную боль, скованность шеи и боль в спине на сон в неудобной позе и умер через четыре дня, так как оказалось, что на самом деле у него был менингит, передает The Mirror. По словам сестры 39-летнего мужчины, все произошло очень быстро.

Мы не можем передать словами, как быстро все это произошло. Его госпитализировали, и какое бы лечение он ни получал, оно не помогало, — отметила она.

До этого невролог Али Исмаилов заявил, что в начале весны россияне нередко принимают аллергию за простуду и наоборот. Он предупредил, что в межсезонье нервная и иммунная системы ослаблены. Люди в этот период становятся более уязвимыми перед респираторными вирусами.

Ранее в Подмосковье произошло массовое отравление после употребления в пищу приготовленной конины, предварительной причиной посчитали ботулизм. Продукт был приобретен в Костромской области и приготовлен 4 января. После трапезы в медицинские учреждения доставили восемь человек, включая четырех подростков, состояние одного из пострадавших оценивалось как крайне тяжелое.

Великобритания
боли
менингит
симптомы
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

