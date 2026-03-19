Мужчина списал головную боль на неудачный сон и умер через четыре дня The Mirror: британец умер, приняв симптомы менингита за последствия сна

Британец Дэвид Монтейро списал сильную головную боль, скованность шеи и боль в спине на сон в неудобной позе и умер через четыре дня, так как оказалось, что на самом деле у него был менингит, передает The Mirror. По словам сестры 39-летнего мужчины, все произошло очень быстро.

Мы не можем передать словами, как быстро все это произошло. Его госпитализировали, и какое бы лечение он ни получал, оно не помогало, — отметила она.

