В Минздраве раскрыли сроки регистрации российской вакцины от менингита

Вакцина от менингита российского производства находится на этапе регистрации, сообщил директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Рафаэль Шавалиев на рабочем совещании комитета Госдумы по охране здоровья. Минимальные сроки регистрации вакцин составляют от шести до девяти месяцев, передает ТАСС.
В настоящее время на регистрации находится менингококковая вакцина российского производства для профилактики инфекции четырех сферогрупп. Она разработана Федеральным учреждением Санкт-Петербургским институтом вакцин и сывороток и предприятием по производству бактерий и препаратов ФМБА России, — сказал Шавалиев.
Минздрав рассчитывает, что вакцина будет зарегистрирована в установленные законодательством сроки.
