В Минздраве раскрыли сроки регистрации российской вакцины от менингита

Регистрация российской вакцины от менингита займет до девяти месяцев

Вакцина от менингита российского производства находится на этапе регистрации, сообщил директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Рафаэль Шавалиев на рабочем совещании комитета Госдумы по охране здоровья. Минимальные сроки регистрации вакцин составляют от шести до девяти месяцев, передает ТАСС.

В настоящее время на регистрации находится менингококковая вакцина российского производства для профилактики инфекции четырех сферогрупп. Она разработана Федеральным учреждением Санкт-Петербургским институтом вакцин и сывороток и предприятием по производству бактерий и препаратов ФМБА России, — сказал Шавалиев.

Минздрав рассчитывает, что вакцина будет зарегистрирована в установленные законодательством сроки. Препарат разработан Санкт-Петербургским институтом вакцин и сывороток и предприятием ФМБА России.

Ранее онколог Анатолий Махсон рассказал в беседе с NEWS.ru, что вакцины против онкологии, которые используются в российских медучреждениях, — это лечебные, а не профилактические препараты. По его словам, лекарство создается индивидуально под определенный вид опухоли. Он указал, что задача препарата — научить организм распознавать измененные гены и поражать только их, не затрагивая здоровые участки.

