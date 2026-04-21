В Минздраве раскрыли сроки регистрации российской вакцины от менингита Регистрация российской вакцины от менингита займет до девяти месяцев

Вакцина от менингита российского производства находится на этапе регистрации, сообщил директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Рафаэль Шавалиев на рабочем совещании комитета Госдумы по охране здоровья. Минимальные сроки регистрации вакцин составляют от шести до девяти месяцев, передает ТАСС.

В настоящее время на регистрации находится менингококковая вакцина российского производства для профилактики инфекции четырех сферогрупп. Она разработана Федеральным учреждением Санкт-Петербургским институтом вакцин и сывороток и предприятием по производству бактерий и препаратов ФМБА России, — сказал Шавалиев.

Минздрав рассчитывает, что вакцина будет зарегистрирована в установленные законодательством сроки.

