Онколог объяснил механизм работы российских вакцин от рака

Вакцины против онкологии, которые используются в российских медучреждениях, — это лечебные, а не профилактические препараты, рассказал в беседе с NEWS.ru онколог Анатолий Махсон. По его словам, лекарство создается индивидуально под определенный вид опухоли. Он указал, что задача препарата — научить организм распознавать измененные гены и поражать только их, не затрагивая здоровые участки.

Идея этой вакцины — научить организм видеть измененные гены опухоли, которые очень плохо различаются. Это приблизительно то же самое, что иммунотерапия. И задача вакцины — поместить эти гены в организм, чтобы его иммунная система стала различать опухоль и бороться с ней, — рассказал Махсон.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что онковакцины ФМБА «Онкопепт» и «Онкорна», предназначенные для лечения колоректального рака, продемонстрировали хорошую переносимость пациентами. По ее словам, препараты не дают побочных эффектов.

Скворцова также рассказала, что разработка персонализированных онковакцин для терапии глиобластомы и меланомы завершается в текущем году. Она добавила, что скоро специалисты приступят к клиническим исследованиям вакцины от лихорадки денге.