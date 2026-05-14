Власти рассказали о применении вакцины от колоректального рака

Первые пять пациентов уже приступили к лечению с использованием отечественной вакцины против колоректального рака, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова в интервью «Известиям». Всего терапию ожидают 35 человек. Одному из пациентов было выполнено уже шесть инъекций препарата.

В настоящее время у нас ожидают вакцинации [от колоректального рака] 35 пациентов. Из них первых пять уже имеют вакцину и находятся на лечении, — сказала она.

Вакцина признана безопасной и переносится хорошо, отметила Скворцова. Клиническая эффективность этого лекарственного средства станет понятна через несколько месяцев, добавила руководитель агентства.

Что касается клинической эффективности, то, конечно, требуется длительное наблюдение, как минимум несколько месяцев, для того, чтобы можно было подтвердить, что уходят метастазы, уменьшается размер опухоли и так далее, — заявила руководитель ФМБА.

Ранее академик РАН Петр Чумаков сообщал, что российские ученые активно разрабатывают сразу два типа инновационных вакцин для борьбы с раковыми заболеваниями. Специалисты создают как онколитическую вакцину на основе вирусов, так и препарат, использующий МРНК-технологии.