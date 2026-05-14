14 мая 2026 в 13:48

Власти рассказали о применении вакцины от колоректального рака

Первым пяти пациентам ввели российскую вакцину от колоректального рака

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Первые пять пациентов уже приступили к лечению с использованием отечественной вакцины против колоректального рака, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова в интервью «Известиям». Всего терапию ожидают 35 человек. Одному из пациентов было выполнено уже шесть инъекций препарата.

В настоящее время у нас ожидают вакцинации [от колоректального рака] 35 пациентов. Из них первых пять уже имеют вакцину и находятся на лечении, — сказала она.

Вакцина признана безопасной и переносится хорошо, отметила Скворцова. Клиническая эффективность этого лекарственного средства станет понятна через несколько месяцев, добавила руководитель агентства.

Что касается клинической эффективности, то, конечно, требуется длительное наблюдение, как минимум несколько месяцев, для того, чтобы можно было подтвердить, что уходят метастазы, уменьшается размер опухоли и так далее, — заявила руководитель ФМБА.

Ранее академик РАН Петр Чумаков сообщал, что российские ученые активно разрабатывают сразу два типа инновационных вакцин для борьбы с раковыми заболеваниями. Специалисты создают как онколитическую вакцину на основе вирусов, так и препарат, использующий МРНК-технологии.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
