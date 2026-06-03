АвтоВАЗ раскрыл преимущества новой Lada Azimut

Среди преимуществ нового автомобиля Lada Azimut — панорамная крыша и обогрев боковых стекол, которые представляют собой новинку для российского рынка, рассказал ИС «Вести» руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов. По его словам, автомобиль также получит шесть подушек безопасности.

[Преимущества в] <...> нашей мультимедийной системе, сделанной в сотрудничестве с компанией «Сбер». <...> И тем элементам, которые внедрены, в том числе даже искусственного интеллекта, для управления этой мультимедийной системой, это тоже будет все новинками, которые скажутся на его (автомобиля. — NEWS.ru) конкурентных преимуществах, — отметил он.

Ранее российский автомобильный бренд Aurus представил на Петербургском международном экономическом форуме обновленные модели Senat и Senat Long. Прежде Aurus Senat в обновленном дизайне можно было наблюдать только на инаугурации президента России Владимира Путина в 2024 году.

До этого АвтоВАЗ представил гоночные модели Lada Vesta и Iskra, а также Lada Azimut в новом цвете морской волны «Серенада». В прошлом году компания выпустила эту машину в бежевом цвете под названием «Гоби». Спортивные машины получили названия Iskra Cup и Vesta TCR.