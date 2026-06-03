Aurus показал на ПМЭФ новые модели Senat и удивил кабриолетом

Российский автомобильный бренд Aurus представил на Петербургском международном экономическом форуме обновленные модели Senat и Senat Long, передает корреспондент NEWS.ru. Прежде Aurus Senat в обновленном дизайне можно было наблюдать только на инаугурации президента России Владимира Путина в 2024 году.

При этом Senat Long прежде никогда не показывали широкой публике — это его первая демонстрация. Помимо это, на стенде бренда в Гараже особого назначения представлены Senat в модификации кабриолет и кабриолет ЗИС-110Б. Он служил на парадах Победы в Москве в 1950-е годы.

Ранее в рамках ПМЭФ показали вездеход T8, разработанный красноярской компанией Visuva. Сооснователь производства и гендиректор Игорь Китаев рассказал, что стоимость техники начинается от 33 млн рублей. По его словам, двух одинаковых экземпляров не существует.

До этого АвтоВАЗ представил гоночные модели Lada Vesta и Iskra, а также Lada Azimut в новом цвете морской волны «Серенада». В прошлом году компания выпустила эту машину в бежевом цвете под названием «Гоби». Спортивные машины получили названия Iskra Cup и Vesta TCR.