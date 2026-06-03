«Двух одинаковых нет»: на ПМЭФ представили вездеход за 33 млн рублей

На Петербургском международном экономическом форуме показали вездеход T8, разработанный красноярской компанией Visuva, передает корреспондент NEWS.ru. Сооснователь производства и гендиректор Игорь Китаев рассказал, что стоимость техники начинается от 33 млн рублей.
Двух одинаковых экземпляров не существует. Наши заказчики принимают участие в выборе материалов. Мы очень гибкие в плане кастомизации. <...> Высокая маневренность у машины, по снегу идет отлично. <...> Он не тонет, какой-то брод можно пройти без проблем, — сообщил Китаев.
Компания появилась в Красноярске в 2023 году. Сначала инженеры создали внедорожник для личного пользования, а позже решили наладить серийное производство. Сейчас бренд выпускает две модели: колесный S2 и гусеничный T8.
Вездеход получил полимерные гусеницы шириной 600 миллиметров, которые позволяют передвигаться по снегу и болотам. Клиренс модели составляет 580 миллиметров, а кузов построен на пространственном каркасе. Наружные панели по запросу заказчика выполняются из стеклопластика, алюминия или стали. Салон рассчитан на 6–10 человек, а сидения трансформируются в спальные места. Максимальная скорость вездехода достигает 70 километров в час.
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