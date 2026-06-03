«Двух одинаковых нет»: на ПМЭФ представили вездеход за 33 млн рублей На ПМЭФ показали российский вездеход Visuva T8 за 33 млн рублей

На Петербургском международном экономическом форуме показали вездеход T8, разработанный красноярской компанией Visuva, передает корреспондент NEWS.ru. Сооснователь производства и гендиректор Игорь Китаев рассказал, что стоимость техники начинается от 33 млн рублей.

Двух одинаковых экземпляров не существует. Наши заказчики принимают участие в выборе материалов. Мы очень гибкие в плане кастомизации. <...> Высокая маневренность у машины, по снегу идет отлично. <...> Он не тонет, какой-то брод можно пройти без проблем, — сообщил Китаев.

Компания появилась в Красноярске в 2023 году. Сначала инженеры создали внедорожник для личного пользования, а позже решили наладить серийное производство. Сейчас бренд выпускает две модели: колесный S2 и гусеничный T8.

Вездеход получил полимерные гусеницы шириной 600 миллиметров, которые позволяют передвигаться по снегу и болотам. Клиренс модели составляет 580 миллиметров, а кузов построен на пространственном каркасе. Наружные панели по запросу заказчика выполняются из стеклопластика, алюминия или стали. Салон рассчитан на 6–10 человек, а сидения трансформируются в спальные места. Максимальная скорость вездехода достигает 70 километров в час.

Ранее «АвтоВАЗ» на ПМЭФ представил гоночные модели Lada Vesta и Iskra, а также Lada Azimut в новом цвете морской волны «Серенада». В прошлом году компания выпустила эту машину в бежевом цвете под названием «Гоби». Спортивные машины получили названия Iskra Cup и Vesta TCR.