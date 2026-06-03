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03 июня 2026 в 13:44

«Двух одинаковых нет»: на ПМЭФ представили вездеход за 33 млн рублей

На ПМЭФ показали российский вездеход Visuva T8 за 33 млн рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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На Петербургском международном экономическом форуме показали вездеход T8, разработанный красноярской компанией Visuva, передает корреспондент NEWS.ru. Сооснователь производства и гендиректор Игорь Китаев рассказал, что стоимость техники начинается от 33 млн рублей.

Двух одинаковых экземпляров не существует. Наши заказчики принимают участие в выборе материалов. Мы очень гибкие в плане кастомизации. <...> Высокая маневренность у машины, по снегу идет отлично. <...> Он не тонет, какой-то брод можно пройти без проблем, — сообщил Китаев.

Компания появилась в Красноярске в 2023 году. Сначала инженеры создали внедорожник для личного пользования, а позже решили наладить серийное производство. Сейчас бренд выпускает две модели: колесный S2 и гусеничный T8.

Вездеход получил полимерные гусеницы шириной 600 миллиметров, которые позволяют передвигаться по снегу и болотам. Клиренс модели составляет 580 миллиметров, а кузов построен на пространственном каркасе. Наружные панели по запросу заказчика выполняются из стеклопластика, алюминия или стали. Салон рассчитан на 6–10 человек, а сидения трансформируются в спальные места. Максимальная скорость вездехода достигает 70 километров в час.

Ранее «АвтоВАЗ» на ПМЭФ представил гоночные модели Lada Vesta и Iskra, а также Lada Azimut в новом цвете морской волны «Серенада». В прошлом году компания выпустила эту машину в бежевом цвете под названием «Гоби». Спортивные машины получили названия Iskra Cup и Vesta TCR.
Общество
ПМЭФ
Красноярск
вездеходы
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