Делегация КНДР прибыла на ПМЭФ и осмотрела Aurus Senat

Делегация Корейской Народно-Демократической Республики прибыла на Петербургский международный экономический форум, передает корреспондент NEWS.ru. Северокорейские представители осмотрели автомобиль Aurus Senat.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ впервые представили публике новый седан представительского класса отечественного производства Senat 900. До официальной презентации машина была скрыта под тканью. Производство модели планируют наладить в Санкт-Петербурге. Седан оснастят двигателем V6 мощностью 326 лошадиных сил, длина автомобиля составит 5,14 метра. Салон получил отделку из дерева и кожи наппа.

До этого на ПМЭФ представили вездеход T8, который разработала красноярская компания Visuva. Сооснователь и гендиректор организации Игорь Китаев отметил, что стоимость транспортного средства начинается от 33 млн рублей. Инженеры сначала создали внедорожник для личного пользования, но потом решили пустить его в серийное производство. Вездеход развивает скорость до 70 километров в час. Салон рассчитан на 6–10 человек, сиденья Т8 трансформируются в спальные места.