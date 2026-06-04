Новый российский седан с отделкой из дерева и кожи наппа показали на ПМЭФ

Новый российский седан с отделкой из дерева и кожи наппа показали на ПМЭФ На ПМЭФ презентовали автомобиль Senat 900 с 326 лошадиными силами под капотом

Новый российский седан представительского класса Senat 900 впервые представили на Петербургском международном экономическом форуме, передает Telegram-канал SHOT. До официальной презентации автомобиль был скрыт от посетителей под тканью.

Производство модели планируется наладить в Санкт-Петербурге. Автомобиль оснастят двигателем V6 мощностью 326 лошадиных сил, а его длина составит 5,14 метра. Салон новинки получил отделку из кожи наппа и дерева. Участникам форума также показали первые экземпляры, выпущенные на конвейере. Стоимость автомобиля пока не раскрыли.

Ранее на ПМЭФ показали вездеход T8, разработанный красноярской компанией Visuva. Сооснователь производства и гендиректор Игорь Китаев рассказал, что стоимость техники начинается от 33 млн рублей. Сначала инженеры создали внедорожник для личного пользования, а позже решили наладить серийное производство. Максимальная скорость вездехода достигает 70 километров в час. Салон новинки рассчитан на 6–10 человек, а сидения трансформируются в спальные места.