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03 июня 2026 в 18:05

В Госдепе признали неприятную правду о перспективах мира на Украине

Рубио заявил, что перспективы урегулирования на Украине не просматриваются

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Перспективы достижения мирной договоренности по Украине в настоящее время не просматриваются, заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса. Он пояснил, что ни одна из участвующих сторон не готова пойти на уступки, необходимые для достижения соглашения, передает Fox News.

По состоянию на текущий момент перспективы не выглядят замечательно: ни одна из сторон не готова пойти на уступки, необходимые для достижения соглашения, — сказал Рубио.

Ранее госсекретарь США резко раскритиковал заявления президента Украины Владимира Зеленского о ходе мирных переговоров. Он подчеркнул, что Вашингтон ясно дал понять: гарантии безопасности последуют только после завершения конфликта.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник раскритиковал высказывания генсека НАТО Марка Рютте о готовности Зеленского к мирному соглашению с Россией. По его мнению, таким образом генеральный секретарь Североатлантического альянса пытается сблизиться с США.

США
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