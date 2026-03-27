Рютте уличили в заигрывании с Трампом и попытке прибиться к переговорам Мирошник: генсек НАТО заигрывает с США, говоря о готовности Киева к переговорам

Говоря за президента Украины Владимира Зеленского о его готовности к мирному соглашению с Россией, генсек НАТО Марк Рютте заигрывает с США, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, таким способом Рютте пытается «прибиться к переговорам».

Ряд заявлений, которые делаются европейцами или бюрократами каких-то международных организаций, являются всего лишь таким способом заигрывания перед Соединенными Штатами, — подчеркнул дипломат.

При этом мир начинает трактоваться на таких условиях, что миром это никак не является, добавил Мирошник. Он отметил, что когда происходит навязывание одной стороной конфликта повестки, которая неприемлема для другой стороны, то вряд ли это можно назвать компромиссом.

Ранее Рютте заявил, что Зеленский хочет заключить мирное соглашение с Россией. По его словам, глава Украины счел необходимым удостовериться, что Москва готова к этому. Генсек НАТО уточнил, что провел полуторачасовой разговор с политиком в Лондоне.