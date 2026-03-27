27 марта 2026 в 07:16

Рютте уличили в заигрывании с Трампом и попытке прибиться к переговорам

Мирошник: генсек НАТО заигрывает с США, говоря о готовности Киева к переговорам

Владимир Зеленский и Марк Рютте Владимир Зеленский и Марк Рютте Фото: Ddp/Keystone Press Agency/Global Look Press
Говоря за президента Украины Владимира Зеленского о его готовности к мирному соглашению с Россией, генсек НАТО Марк Рютте заигрывает с США, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, таким способом Рютте пытается «прибиться к переговорам».

Ряд заявлений, которые делаются европейцами или бюрократами каких-то международных организаций, являются всего лишь таким способом заигрывания перед Соединенными Штатами, — подчеркнул дипломат.

При этом мир начинает трактоваться на таких условиях, что миром это никак не является, добавил Мирошник. Он отметил, что когда происходит навязывание одной стороной конфликта повестки, которая неприемлема для другой стороны, то вряд ли это можно назвать компромиссом.

Ранее Рютте заявил, что Зеленский хочет заключить мирное соглашение с Россией. По его словам, глава Украины счел необходимым удостовериться, что Москва готова к этому. Генсек НАТО уточнил, что провел полуторачасовой разговор с политиком в Лондоне.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
