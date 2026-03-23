Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 06:07

Генсек НАТО раскрыл новую позицию Зеленского по сделке с Россией

Марк Рютте
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить мирное соглашение с Россией, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, украинский лидер счел необходимым удостовериться, что Москва готова к этому, передает CBS News.

Рютте отметил, что провел полуторачасовой разговор с Зеленским в Лондоне. Политик захотел донести свою готовность до России, констатировал генсек, подчеркнув, что усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта имеют решающее значение.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что подконтрольный англосаксам Зеленский никогда не согласится на мирное урегулирование с Россией, так как это невыгодно западным странам. По мнению парламентария, Киев выполняет задачу своих кураторов по уничтожению украинского народа.

Тем временем читатели французского издания Le Figaro указали, что Зеленский упустил свой шанс в рамках переговоров, поскольку США теперь ведут диалог напрямую с Россией, оставив Киев лишь с шаткой поддержкой Европейского союза. Так они прокомментировали заявление украинского главы о продолжении переговорного процесса по украинскому урегулированию.

Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.