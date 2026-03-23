Генсек НАТО раскрыл новую позицию Зеленского по сделке с Россией Рютте: Зеленский выразил готовность заключить мирное соглашение с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить мирное соглашение с Россией, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, украинский лидер счел необходимым удостовериться, что Москва готова к этому, передает CBS News.

Рютте отметил, что провел полуторачасовой разговор с Зеленским в Лондоне. Политик захотел донести свою готовность до России, констатировал генсек, подчеркнув, что усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта имеют решающее значение.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что подконтрольный англосаксам Зеленский никогда не согласится на мирное урегулирование с Россией, так как это невыгодно западным странам. По мнению парламентария, Киев выполняет задачу своих кураторов по уничтожению украинского народа.

Тем временем читатели французского издания Le Figaro указали, что Зеленский упустил свой шанс в рамках переговоров, поскольку США теперь ведут диалог напрямую с Россией, оставив Киев лишь с шаткой поддержкой Европейского союза. Так они прокомментировали заявление украинского главы о продолжении переговорного процесса по украинскому урегулированию.